Британия и Франция нарастят запасы ракет Storm Shadow
Британия и Франция подпишут соглашение по увеличению запаса ракет Storm Shadow
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Великобритания и Франция в четверг подпишут соглашение, направленное на увеличение запаса дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и активизацию совместной разработки новых ракет им на смену, сообщает британское правительство.
Ранее агентство Франс Пресс передало, что Франция и Великобритания в четверг подпишут декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми.
"Британия и Франция закажут больше чрезвычайно смертоносных крылатых ракет Storm Shadow, в то же время активизируя усилия по их замене, в рамках... обновленного соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Британии.
Как отмечается в публикации, стороны договорились о совместной разработке новых дальнобойных и противокорабельных ракет, которые должны будут заменить Storm Shadow. В соглашении также говорится об усовершенствовании производства Storm Shadow в городе Стивенидж с целью наращивания их запасов.
Кроме того, соглашение подразумевает совместную разработку новых ракет типа "воздух - воздух" с дальностью действия за пределами прямой видимости для истребителей британских ВВС.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.