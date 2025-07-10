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Британия и Франция нарастят запасы ракет Storm Shadow - РИА Новости, 10.07.2025
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02:26 10.07.2025 (обновлено: 02:27 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/britanija-2028255168.html
Британия и Франция нарастят запасы ракет Storm Shadow
Британия и Франция нарастят запасы ракет Storm Shadow - РИА Новости, 10.07.2025
Британия и Франция нарастят запасы ракет Storm Shadow
Великобритания и Франция в четверг подпишут соглашение, направленное на увеличение запаса дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и активизацию совместной... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:26:00+03:00
2025-07-10T02:27:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Великобритания и Франция в четверг подпишут соглашение, направленное на увеличение запаса дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и активизацию совместной разработки новых ракет им на смену, сообщает британское правительство. Ранее агентство Франс Пресс передало, что Франция и Великобритания в четверг подпишут декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми. "Британия и Франция закажут больше чрезвычайно смертоносных крылатых ракет Storm Shadow, в то же время активизируя усилия по их замене, в рамках... обновленного соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Британии. Как отмечается в публикации, стороны договорились о совместной разработке новых дальнобойных и противокорабельных ракет, которые должны будут заменить Storm Shadow. В соглашении также говорится об усовершенствовании производства Storm Shadow в городе Стивенидж с целью наращивания их запасов. Кроме того, соглашение подразумевает совместную разработку новых ракет типа "воздух - воздух" с дальностью действия за пределами прямой видимости для истребителей британских ВВС. Наконец, согласно публикации, страны договорились об углублении сотрудничества по исследованиям в области ядерной энергии. Отмечается, что Лондон и Париж также будут стремиться к использованию искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения ракет и беспилотников. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250710/frantsiya-2028249710.html
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в мире, франция, великобритания, россия, нато
В мире, Франция, Великобритания, Россия, НАТО
Британия и Франция нарастят запасы ракет Storm Shadow

Британия и Франция подпишут соглашение по увеличению запаса ракет Storm Shadow

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Великобритания и Франция в четверг подпишут соглашение, направленное на увеличение запаса дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и активизацию совместной разработки новых ракет им на смену, сообщает британское правительство.
Ранее агентство Франс Пресс передало, что Франция и Великобритания в четверг подпишут декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми.
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"Британия и Франция закажут больше чрезвычайно смертоносных крылатых ракет Storm Shadow, в то же время активизируя усилия по их замене, в рамках... обновленного соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Британии.
Как отмечается в публикации, стороны договорились о совместной разработке новых дальнобойных и противокорабельных ракет, которые должны будут заменить Storm Shadow. В соглашении также говорится об усовершенствовании производства Storm Shadow в городе Стивенидж с целью наращивания их запасов.
Кроме того, соглашение подразумевает совместную разработку новых ракет типа "воздух - воздух" с дальностью действия за пределами прямой видимости для истребителей британских ВВС.
Наконец, согласно публикации, страны договорились об углублении сотрудничества по исследованиям в области ядерной энергии. Отмечается, что Лондон и Париж также будут стремиться к использованию искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения ракет и беспилотников.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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