https://ria.ru/20250710/brazilija-2028461007.html

Президент Бразилии прокомментировал 50-процентные пошлины США на товары

Президент Бразилии прокомментировал 50-процентные пошлины США на товары - РИА Новости, 10.07.2025

Президент Бразилии прокомментировал 50-процентные пошлины США на товары

Торговля с Соединенными Штатами составляет лишь 1,7% от ВВП Бразилии и не является критически важной - страна не откажется от принципа взаимности в вопросах... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:33:00+03:00

2025-07-10T23:33:00+03:00

2025-07-10T23:33:00+03:00

сша

бразилия

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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Торговля с Соединенными Штатами составляет лишь 1,7% от ВВП Бразилии и не является критически важной - страна не откажется от принципа взаимности в вопросах пошлин и будет искать других торговых партнеров, заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва, комментируя 50-процентные торговые пошлины США на бразильские товары. "Мы должны будем искать других партнеров, которые будут покупать нашу продукцию, потому что торговля между Бразилией и США - это всего 1,7% ВВП. Это не что-то такое, без чего мы не можем выжить. Это не так", - заявил Лула да Силва в интервью телеканалу Record. Согласно опубликованному письму президента Дональда Трампа, США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Кроме того, ранее он написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет. "Конечно, нам нравится продавать - мы продали (США товаров - ред.) на 40 миллиардов, я бы хотел продавать на 50, 60, 70. Но, знаете, мы не откажемся от принципа взаимности. Тем временем будем пытаться договориться. Срок мандата президента - всего 4 года. Вскоре, кто знает, может быть другой президент захочет договориться", - добавил бразильский лидер. Закон об экономической взаимности, подписанный Лулой в апреле, предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков. "Я, например, в октябре приглашен на встречу стран АСЕАН - это 10 азиатских стран, очень важных в экономическом плане. Я поеду туда, чтобы заключать стратегическое партнерство с азиатскими странами и делать бизнес. Если США не хотят покупать - найдем тех, кто хочет", - подчеркнул Лула да Силва.

https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028416713.html

https://ria.ru/20250709/briks-2028190224.html

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сша, бразилия, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, брикс, введение трампом пошлин на импорт, в мире