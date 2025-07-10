https://ria.ru/20250710/bpla-2028272694.html
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:50:00+03:00
2025-07-10T08:50:00+03:00
2025-07-10T15:50:00+03:00
безопасность
черное море
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
курская область
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250710/konflikt-2027999034.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
белгородская область
республика крым
курская область
пензенская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курская область, пензенская область, дмитрий песков, россия
Безопасность, Черное море, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область, Пензенская область, Дмитрий Песков, Россия