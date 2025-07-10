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ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025
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08:50 10.07.2025 (обновлено: 15:50 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/bpla-2028272694.html
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:50:00+03:00
2025-07-10T15:50:00+03:00
безопасность
черное море
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
курская область
пензенская область
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250710/konflikt-2027999034.html
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черное море
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безопасность, черное море, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курская область, пензенская область, дмитрий песков, россия
Безопасность, Черное море, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область, Пензенская область, Дмитрий Песков, Россия

ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
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Российские бойцы сбили:
  • восемь БПЛА — над акваторией Черного моря;
  • по два — над Крымом и Белгородской областью;
  • по одному — над Пензенской и Курской областями.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьЧерное мореБелгородская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКурская областьПензенская областьДмитрий ПесковРоссия
 
 
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