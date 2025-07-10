https://ria.ru/20250710/bpla-2028272694.html

ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025

ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:50:00+03:00

2025-07-10T08:50:00+03:00

2025-07-10T15:50:00+03:00

безопасность

черное море

белгородская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250710/konflikt-2027999034.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

республика крым

курская область

пензенская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, черное море, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курская область, пензенская область, дмитрий песков, россия