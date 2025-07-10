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Экс-военный ВСУ: удары по ТЦК сократят масштаб насильственной мобилизации
Экс-военный ВСУ: удары по ТЦК сократят масштаб насильственной мобилизации - РИА Новости, 10.07.2025
Экс-военный ВСУ: удары по ТЦК сократят масштаб насильственной мобилизации
Российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) снизят число случаев насильственной мобилизации на Украине, РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:20:00+03:00
2025-07-10T12:20:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) снизят число случаев насильственной мобилизации на Украине, заявил РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Боб". Минобороны РФ сообщило в понедельник об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. "Российская армия нанесла несколько ударов по ТЦК в разных областях. Результатом этих ударов по ТЦК станет снижение насильственного отлова людей в Украине", — считает "Боб". Он рассказал, как происходит насильственная мобилизация на Украине и почему ее называют "бусификацией". "Это просто выезжает бригада представителей ТЦК. Как правило, на бусиках (микроавтобус - ред.), почему и называют это "бусификацией". Они просто отлавливают людей на улице и получается насильственная мобилизация. Прохождение медкомиссии — просто условность. Зачастую люди даже не проходят, им просто прилагают пакет документов, уже подписанных военной комиссией. Дальше люди отправляются или в учебные центры, или непосредственно в воинские части. На одного человека, как правило, от трех до шести человек - это военные, это представители ТЦК. Естественно, у населения отношение к этому не может быть позитивным", — добавил он. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html
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В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Экс-военный ВСУ: удары по ТЦК сократят масштаб насильственной мобилизации
Удары по ТЦК снизят число случаев насильственной мобилизации на Украине
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) снизят число случаев насильственной мобилизации на Украине, заявил РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Боб".
Минобороны РФ сообщило в понедельник об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ
.
"Российская армия нанесла несколько ударов по ТЦК в разных областях. Результатом этих ударов по ТЦК станет снижение насильственного отлова людей в Украине", — считает "Боб".
Он рассказал, как происходит насильственная мобилизация на Украине
и почему ее называют "бусификацией".
"Это просто выезжает бригада представителей ТЦК. Как правило, на бусиках (микроавтобус - ред.), почему и называют это "бусификацией". Они просто отлавливают людей на улице и получается насильственная мобилизация. Прохождение медкомиссии — просто условность. Зачастую люди даже не проходят, им просто прилагают пакет документов, уже подписанных военной комиссией. Дальше люди отправляются или в учебные центры, или непосредственно в воинские части. На одного человека, как правило, от трех до шести человек - это военные, это представители ТЦК. Естественно, у населения отношение к этому не может быть позитивным", — добавил он.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области
, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.