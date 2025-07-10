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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 113 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 113 тысяч долларов - РИА Новости, 10.07.2025
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 113 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет на 3,5%, цена впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:14:00+03:00
2025-07-10T20:14:00+03:00
2025-07-10T20:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 3,5%, цена впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.10 мск дорожал на 3,49% за сутки - до 113 231,01 доллара. Показатель впервые поднялся выше отметки в 113 тысяч.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,57% - в среднем до 113 351,27 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биткоин, экономика
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 113 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 3,5%, цена впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.10 мск дорожал на 3,49% за сутки - до 113 231,01 доллара. Показатель впервые поднялся выше отметки в 113 тысяч.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,57% - в среднем до 113 351,27 доллара. Динамика также приводится за сутки.