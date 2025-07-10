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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 113 тысяч долларов - РИА Новости, 10.07.2025
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20:14 10.07.2025 (обновлено: 20:16 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/bitkoin-2028443118.html
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 113 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 113 тысяч долларов - РИА Новости, 10.07.2025
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 113 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет на 3,5%, цена впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:14:00+03:00
2025-07-10T20:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 3,5%, цена впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.10 мск дорожал на 3,49% за сутки - до 113 231,01 доллара. Показатель впервые поднялся выше отметки в 113 тысяч.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,57% - в среднем до 113 351,27 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, экономика
Биткоин, Экономика
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 113 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов

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Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 3,5%, цена впервые в истории поднялась выше 113 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.10 мск дорожал на 3,49% за сутки - до 113 231,01 доллара. Показатель впервые поднялся выше отметки в 113 тысяч.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,57% - в среднем до 113 351,27 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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