Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников над шестью регионами - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 10.07.2025 (обновлено: 21:38 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028444688.html
Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников над шестью регионами
Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников над шестью регионами - РИА Новости, 10.07.2025
Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников над шестью регионами
Системы противовоздушной обороны за вечер сбили над территорией России 26 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:29:00+03:00
2025-07-10T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за вечер сбили над территорией России 26 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.&quot;В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — говорится в релизе.Российские военные сбили:В Курске дрон атаковал частный дом, там погиб 73-летний мужчина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. В соседней многоэтажке выбило окна, добавил он.В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский вводили временные ограничения на полеты.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250710/konflikt-2027999034.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
брянская область
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d5b78090396cf3202bcea9f9badcb53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Калужская область
Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников над шестью регионами

Силы ПВО за три часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ над шестью регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за вечер сбили над территорией России 26 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«

"В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.

Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
"Осталась пара месяцев". На Украине готовят перелом в конфликте
Вчера, 08:00
Российские военные сбили:
В Курске дрон атаковал частный дом, там погиб 73-летний мужчина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. В соседней многоэтажке выбило окна, добавил он.
В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский вводили временные ограничения на полеты.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала