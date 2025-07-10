Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников над шестью регионами
Силы ПВО за три часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ над шестью регионами
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за вечер сбили над территорией России 26 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
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"В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.
Российские военные сбили:
- 11 дронов — над Курской областью;
- девять — над Брянской;
- три — над Калужской;
- по одному — над Белгородской, Орловской областями и Московским регионом.
В Курске дрон атаковал частный дом, там погиб 73-летний мужчина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. В соседней многоэтажке выбило окна, добавил он.
В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский вводили временные ограничения на полеты.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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