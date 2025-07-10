https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028444688.html

Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников над шестью регионами

Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников над шестью регионами - РИА Новости, 10.07.2025

Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников над шестью регионами

Системы противовоздушной обороны за вечер сбили над территорией России 26 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T20:29:00+03:00

2025-07-10T20:29:00+03:00

2025-07-10T21:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за вечер сбили над территорией России 26 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.Российские военные сбили:В Курске дрон атаковал частный дом, там погиб 73-летний мужчина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. В соседней многоэтажке выбило окна, добавил он.В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский вводили временные ограничения на полеты.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250710/konflikt-2027999034.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, белгородская область, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, калужская область