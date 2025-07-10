https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028267448.html

ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025

ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников, больше всего - над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T07:11:00+03:00

2025-07-10T07:11:00+03:00

2025-07-10T08:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

черное море

белгородская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников, больше всего - над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Республики Крым, один – над территорией Пензенской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250710/opasnost-2028263555.html

россия

черное море

белгородская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, черное море, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)