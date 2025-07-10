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ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 10.07.2025 (обновлено: 08:45 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028267448.html
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников, больше всего - над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T07:11:00+03:00
2025-07-10T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников, больше всего - над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Республики Крым, один – над территорией Пензенской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/opasnost-2028263555.html
россия
черное море
белгородская область
республика крым
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россия, черное море, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников

Cилы ПВО ночью сбили 14 украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников, больше всего - над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Республики Крым, один – над территорией Пензенской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореБелгородская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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