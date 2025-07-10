https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028267448.html
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников, больше всего - над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T07:11:00+03:00
2025-07-10T07:11:00+03:00
2025-07-10T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников, больше всего - над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Республики Крым, один – над территорией Пензенской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/opasnost-2028263555.html
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белгородская область
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россия, черное море, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 14 украинских беспилотников
Cилы ПВО ночью сбили 14 украинских дронов