https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028458982.html
В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар
В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар - РИА Новости, 10.07.2025
В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар
Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, в результате атаки начался пожар, сообщил в четверг... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:12:00+03:00
2025-07-10T23:12:00+03:00
2025-07-10T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, в результате атаки начался пожар, сообщил в четверг врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию ООО "Псёльское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Хинштейн.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн
В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар
Хинштейн: дрон ВСУ нанес удар по предприятию в Курской области, начался пожар