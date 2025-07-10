https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028458982.html

В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар

В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар - РИА Новости, 10.07.2025

В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар

Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, в результате атаки начался пожар, сообщил в четверг... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:12:00+03:00

2025-07-10T23:12:00+03:00

2025-07-10T23:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

беловский район

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, в результате атаки начался пожар, сообщил в четверг врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию ООО "Псёльское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Хинштейн.

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

беловский район

курская область

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Наталья Макарова

происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн