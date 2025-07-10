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В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:12 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028458982.html
В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар
В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар - РИА Новости, 10.07.2025
В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар
Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, в результате атаки начался пожар, сообщил в четверг... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:12:00+03:00
2025-07-10T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, в результате атаки начался пожар, сообщил в четверг врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию ООО "Псёльское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Хинштейн.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
беловский район
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происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн
В курском селе после удара беспилотника по предприятию начался пожар

Хинштейн: дрон ВСУ нанес удар по предприятию в Курской области, начался пожар

© МЧС России/TelegramТушение пожара на производственном здании
Тушение пожара на производственном здании - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на производственном здании. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, в результате атаки начался пожар, сообщил в четверг врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"Украинский беспилотник нанёс удар по предприятию ООО "Псёльское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Хинштейн.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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