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В Тульской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028457250.html
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.07.2025
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
Беспилотник уничтожен в Тульской области, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил в четверг губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:54:00+03:00
2025-07-10T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Тульской области, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил в четверг губернатор Дмитрий Миляев. "Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший Тульскую область", - сообщил он в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА повреждения получил припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
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происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник

Миляев: в Тульской области уничтожили украинский беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Тульской области, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил в четверг губернатор Дмитрий Миляев.
«
"Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший Тульскую область", - сообщил он в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет.
В результате падения обломков БПЛА повреждения получил припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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