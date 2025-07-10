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В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.07.2025
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
Беспилотник уничтожен в Тульской области, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил в четверг губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:54:00+03:00
2025-07-10T22:54:00+03:00
2025-07-10T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Тульской области, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил в четверг губернатор Дмитрий Миляев. "Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший Тульскую область", - сообщил он в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА повреждения получил припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области уничтожили украинский беспилотник
Миляев: в Тульской области уничтожили украинский беспилотник, пострадавших нет