https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028457250.html

В Тульской области уничтожили украинский беспилотник

В Тульской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.07.2025

В Тульской области уничтожили украинский беспилотник

Беспилотник уничтожен в Тульской области, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил в четверг губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:54:00+03:00

2025-07-10T22:54:00+03:00

2025-07-10T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Тульской области, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил в четверг губернатор Дмитрий Миляев. "Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший Тульскую область", - сообщил он в Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА повреждения получил припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)