https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028391886.html
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 10.07.2025
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:15:00+03:00
2025-07-10T16:15:00+03:00
2025-07-10T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в четверг Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин сообщил, что уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник