https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028391886.html

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 10.07.2025

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:15:00+03:00

2025-07-10T16:15:00+03:00

2025-07-10T16:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в четверг Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву.

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины