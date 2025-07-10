https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028275228.html

В Белгороде два человека пострадали из-за украинского беспилотника

В Белгороде два человека пострадали из-за украинского беспилотника - РИА Новости, 10.07.2025

В Белгороде два человека пострадали из-за украинского беспилотника

Мужчина и женщина получили ранения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:12:00+03:00

2025-07-10T09:12:00+03:00

2025-07-10T09:33:00+03:00

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина получили ранения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде два человека получили ранения при падении обломков сбитого беспилотника. Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Поврежден автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор предупредил жителей, что громкие звуки над городом и районом связаны с работой ПВО по БПЛА.В четверг утром опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на всей территории Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

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Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия