Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде два человека пострадали из-за украинского беспилотника - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 10.07.2025 (обновлено: 09:33 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028275228.html
В Белгороде два человека пострадали из-за украинского беспилотника
В Белгороде два человека пострадали из-за украинского беспилотника - РИА Новости, 10.07.2025
В Белгороде два человека пострадали из-за украинского беспилотника
Мужчина и женщина получили ранения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:12:00+03:00
2025-07-10T09:33:00+03:00
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина получили ранения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;В Белгороде два человека получили ранения при падении обломков сбитого беспилотника. Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Поврежден автомобиль&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор предупредил жителей, что громкие звуки над городом и районом связаны с работой ПВО по БПЛА.В четверг утром опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на всей территории Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде два человека пострадали из-за украинского беспилотника

В Белгороде два человека пострадали при падении обломков украинского дрона

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина получили ранения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"В Белгороде два человека получили ранения при падении обломков сбитого беспилотника. Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Поврежден автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор предупредил жителей, что громкие звуки над городом и районом связаны с работой ПВО по БПЛА.
В четверг утром опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на всей территории Белгородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала