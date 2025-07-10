https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028273318.html

В Белгородской области сбили три беспилотника

В Белгородской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 10.07.2025

В Белгородской области сбили три беспилотника

Дежурными средствами ПВО сбиты три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:01:00+03:00

2025-07-10T09:01:00+03:00

2025-07-10T09:06:00+03:00

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО сбиты три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."В период с 07.00 мск до 07.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250710/shebekino-2028270570.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность