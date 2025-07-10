https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028273318.html
В Белгородской области сбили три беспилотника
В Белгородской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 10.07.2025
В Белгородской области сбили три беспилотника
Дежурными средствами ПВО сбиты три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:01:00+03:00
2025-07-10T09:01:00+03:00
2025-07-10T09:06:00+03:00
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО сбиты три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."В период с 07.00 мск до 07.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/shebekino-2028270570.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Белгородской области сбили три беспилотника
ПВО за полчаса сбила три беспилотника в Белгородской области