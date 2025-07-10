https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028261114.html
В Пензенской области сбили беспилотник
В Пензенской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.07.2025
В Пензенской области сбили беспилотник
Беспилотник сбит в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:57:00+03:00
2025-07-10T04:57:00+03:00
2025-07-10T05:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Беспилотник сбит в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко."На территории Пензенской области силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своём Telegram-канале.Мельниченко отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают службы экстренного реагирования."Просьба не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250710/opasnost-2028252969.html
пензенская область
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пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область
В Пензенской области сбили беспилотник
Мельниченко: в Пензенской области сбили беспилотник