В Белоруссии обвинили США в милитаризации Европы
Глава генштаба Белоруссии Муравейко: США ведут тихую милитаризацию Европы
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Со стороны Соединенных Штатов и их союзников идет тихая милитаризация и тихая оккупация Европы, а новые члены НАТО стали полигоном для всевозможных испытаний, заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.
"Молодые страны — члены НАТО, те, кто находится в альянсе менее трех десятков лет, являются своеобразным полигоном, где можно испытывать новые методики, виды вооружений, формы их применения, новые организационно-штатные структуры. По большому счету это один из вариантов развития альянса в целом. То есть укрепляй свои границы, готовь там какую-то буферную зону, а центр и ядро альянса расположен в Германии, Франции, других странах НАТО", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", видео которого опубликовано в его YouTube-канале.
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При этом начальник генштаба выразил сомнение в том, что немцы готовы умирать за прибалтов, если вдруг что-то начнется.
"Но самое главное, многие из сегодняшних посылов надуманны и направлены на милитаризацию в угоду каким-то амбициям, предложениям, звучащим из-за океана. Президент США ведь провернул уникальную операцию по милитаризации Европы. Он фактически посадил всю Европу на военную иглу американского военно-промышленного комплекса и считает, что сейчас потекут денежки", - сказал Муравейко.
Он полагает, что США могут потребовать от Европы перейти на американские стандарты оружия.
"Я не удивлюсь, если следующим вариантом будет сделка о том, что все должны перейти на американские стандарты оружия и развивать всё в интересах ВПК. Идет тихая милитаризация и тихая оккупация Европы со стороны Соединенных Штатов и их союзников", - сказал Муравейко.