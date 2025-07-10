https://ria.ru/20250710/belorussija-2028376976.html
В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне
В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне - РИА Новости, 10.07.2025
В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне
Начальник генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что проводимые Западом мероприятия... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:25:00+03:00
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2025-07-10T15:26:00+03:00
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что проводимые Западом мероприятия свидетельствуют о его заблаговременной подготовке к войне, хотя пока открытых заявлений о нападении на республику не звучит. "Различные факторы свидетельствуют о том, что коллективный Запад проводит комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке к войне", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", видео которого опубликовано в его YouTube-канале. Вместе с тем он обратил внимание, что открыто заявления о желании напасть на Белоруссию не звучат.
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в мире, белоруссия, россия
В мире, Белоруссия, Россия
В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне
Глава генштаба Белоруссии Муравейко: Запад готовится к войне