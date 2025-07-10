Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля
Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля из-за атак ВСУ
Вид на город Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Праздничные мероприятия 12 июля в День Прохоровского поля отменены в Белгородской области по решению оперштаба из-за участившихся атак ВСУ на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мы видим увеличение атак по приграничным населенным пунктам: Шебекино, Белгородский район, город Белгород. По докладам оперативных служб, обстановка продолжает оставаться крайне напряженной. И доклады руководителей силовых структур заставляют нас принимать новые решения для обеспечения безопасности наших жителей. Поэтому принимаем решение, что 12 июля праздничных мероприятий на территории Прохоровского района проводить не будем", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, отметив, что закрывать движение и ограничивать доступ к полю власти не вправе. Он призвал жителей приехать в другой день, например, накануне или через несколько дней. Губернатор подчеркнул, что безопасность является приоритетом.
Двенадцатого июля 1943 года во время Курской битвы произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника.