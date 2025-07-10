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Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля - РИА Новости, 10.07.2025
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14:09 10.07.2025 (обновлено: 15:17 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/belgorod-2028359498.html
Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля
Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля - РИА Новости, 10.07.2025
Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля
Праздничные мероприятия 12 июля в День Прохоровского поля отменены в Белгородской области по решению оперштаба из-за участившихся атак ВСУ на регион, сообщил... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:09:00+03:00
2025-07-10T15:17:00+03:00
вооруженные силы украины
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Праздничные мероприятия 12 июля в День Прохоровского поля отменены в Белгородской области по решению оперштаба из-за участившихся атак ВСУ на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Мы видим увеличение атак по приграничным населенным пунктам: Шебекино, Белгородский район, город Белгород. По докладам оперативных служб, обстановка продолжает оставаться крайне напряженной. И доклады руководителей силовых структур заставляют нас принимать новые решения для обеспечения безопасности наших жителей. Поэтому принимаем решение, что 12 июля праздничных мероприятий на территории Прохоровского района проводить не будем", - написал Гладков в Telegram-канале.Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, отметив, что закрывать движение и ограничивать доступ к полю власти не вправе. Он призвал жителей приехать в другой день, например, накануне или через несколько дней. Губернатор подчеркнул, что безопасность является приоритетом.Двенадцатого июля 1943 года во время Курской битвы произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250710/pvo-2028331586.html
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вооруженные силы украины, белгородская область
Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля

Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Праздничные мероприятия 12 июля в День Прохоровского поля отменены в Белгородской области по решению оперштаба из-за участившихся атак ВСУ на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мы видим увеличение атак по приграничным населенным пунктам: Шебекино, Белгородский район, город Белгород. По докладам оперативных служб, обстановка продолжает оставаться крайне напряженной. И доклады руководителей силовых структур заставляют нас принимать новые решения для обеспечения безопасности наших жителей. Поэтому принимаем решение, что 12 июля праздничных мероприятий на территории Прохоровского района проводить не будем", - написал Гладков в Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18
Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, отметив, что закрывать движение и ограничивать доступ к полю власти не вправе. Он призвал жителей приехать в другой день, например, накануне или через несколько дней. Губернатор подчеркнул, что безопасность является приоритетом.
Двенадцатого июля 1943 года во время Курской битвы произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника.
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