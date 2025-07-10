https://ria.ru/20250710/belgorod-2028359498.html

Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля

Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля - РИА Новости, 10.07.2025

Белгородские власти отменили праздничные мероприятия 12 июля

Праздничные мероприятия 12 июля в День Прохоровского поля отменены в Белгородской области по решению оперштаба из-за участившихся атак ВСУ на регион, сообщил... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:09:00+03:00

2025-07-10T14:09:00+03:00

2025-07-10T15:17:00+03:00

вооруженные силы украины

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Праздничные мероприятия 12 июля в День Прохоровского поля отменены в Белгородской области по решению оперштаба из-за участившихся атак ВСУ на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Мы видим увеличение атак по приграничным населенным пунктам: Шебекино, Белгородский район, город Белгород. По докладам оперативных служб, обстановка продолжает оставаться крайне напряженной. И доклады руководителей силовых структур заставляют нас принимать новые решения для обеспечения безопасности наших жителей. Поэтому принимаем решение, что 12 июля праздничных мероприятий на территории Прохоровского района проводить не будем", - написал Гладков в Telegram-канале.Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, отметив, что закрывать движение и ограничивать доступ к полю власти не вправе. Он призвал жителей приехать в другой день, например, накануне или через несколько дней. Губернатор подчеркнул, что безопасность является приоритетом.Двенадцатого июля 1943 года во время Курской битвы произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250710/pvo-2028331586.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, белгородская область