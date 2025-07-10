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Beeline Cloud запустил бесплатный курс по сетевым технологиям
Beeline Cloud запустил бесплатный курс по сетевым технологиям - РИА Новости, 10.07.2025
Beeline Cloud запустил бесплатный курс по сетевым технологиям
Beeline Cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Base Cloud Network (Базовая облачная сеть): как устроены сети — от базовых протоколов до... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:33:00+03:00
2025-07-10T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Beeline Cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Base Cloud Network (Базовая облачная сеть): как устроены сети — от базовых протоколов до SD-WAN (+18), сообщает пресс-служба компании.Обучение поможет системным администраторам, сетевым инженерам и новичкам в ИТ разобраться в основах работы сетей и освоить ключевые технологии.Курс включает 11 уроков, которые позволят познакомиться с принципами построения сетей, от базовых моделей до современных решений SD-WAN. Материалы курса представлены в формате видеолекций, доступных в любое время, а также предусматривают возможность задать вопросы эксперту.Программа курса охватывает основы сетевого взаимодействия, включая эволюцию вычислительных сетей, стандартизацию сетевых компонентов, модель ISO/OSI и стек TCP/IP. Далее рассматриваются физический и канальный уровни, технологии Ethernet (Технология передачи данных для построения сетей) и беспроводная передача данных. В рамках изучения стека протоколов TCP/IP слушатели освоят адресацию и маршрутизацию в IP-сетях, протоколы транспортного и прикладного уровней. В бонусном разделе особое внимание уделено глобальным вычислительным сетям и SD-WAN.Для участников курса создана группа в мессенджере "Телеграм", где можно общаться с единомышленниками, обсуждать проекты и получать поддержку. Записаться на курс можно уже сегодня.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTRxkw4zfV
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, технологии, it-индустрия
Билайн, ВымпелКом, Технологии, IT-индустрия
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Beeline Cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Base Cloud Network (Базовая облачная сеть): как устроены сети — от базовых протоколов до SD-WAN (+18), сообщает пресс-служба компании.
Обучение поможет системным администраторам, сетевым инженерам и новичкам в ИТ разобраться в основах работы сетей и освоить ключевые технологии.
Курс включает 11 уроков, которые позволят познакомиться с принципами построения сетей, от базовых моделей до современных решений SD-WAN. Материалы курса представлены в формате видеолекций, доступных в любое время, а также предусматривают возможность задать вопросы эксперту.
Программа курса охватывает основы сетевого взаимодействия, включая эволюцию вычислительных сетей, стандартизацию сетевых компонентов, модель ISO/OSI и стек TCP/IP. Далее рассматриваются физический и канальный уровни, технологии Ethernet (Технология передачи данных для построения сетей) и беспроводная передача данных. В рамках изучения стека протоколов TCP/IP слушатели освоят адресацию и маршрутизацию в IP-сетях, протоколы транспортного и прикладного уровней. В бонусном разделе особое внимание уделено глобальным вычислительным сетям и SD-WAN.
Для участников курса создана группа в мессенджере "Телеграм", где можно общаться с единомышленниками, обсуждать проекты и получать поддержку. Записаться на курс
можно уже сегодня.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTRxkw4zfV