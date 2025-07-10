Рейтинг@Mail.ru
Beeline Cloud запустил бесплатный курс по сетевым технологиям - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 10.07.2025 (обновлено: 16:38 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/beeline-2028388543.html
Beeline Cloud запустил бесплатный курс по сетевым технологиям
Beeline Cloud запустил бесплатный курс по сетевым технологиям - РИА Новости, 10.07.2025
Beeline Cloud запустил бесплатный курс по сетевым технологиям
Beeline Cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Base Cloud Network (Базовая облачная сеть): как устроены сети — от базовых протоколов до... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:33:00+03:00
2025-07-10T16:38:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
it-индустрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Beeline Cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Base Cloud Network (Базовая облачная сеть): как устроены сети — от базовых протоколов до SD-WAN (+18), сообщает пресс-служба компании.Обучение поможет системным администраторам, сетевым инженерам и новичкам в ИТ разобраться в основах работы сетей и освоить ключевые технологии.Курс включает 11 уроков, которые позволят познакомиться с принципами построения сетей, от базовых моделей до современных решений SD-WAN. Материалы курса представлены в формате видеолекций, доступных в любое время, а также предусматривают возможность задать вопросы эксперту.Программа курса охватывает основы сетевого взаимодействия, включая эволюцию вычислительных сетей, стандартизацию сетевых компонентов, модель ISO/OSI и стек TCP/IP. Далее рассматриваются физический и канальный уровни, технологии Ethernet (Технология передачи данных для построения сетей) и беспроводная передача данных. В рамках изучения стека протоколов TCP/IP слушатели освоят адресацию и маршрутизацию в IP-сетях, протоколы транспортного и прикладного уровней. В бонусном разделе особое внимание уделено глобальным вычислительным сетям и SD-WAN.Для участников курса создана группа в мессенджере "Телеграм", где можно общаться с единомышленниками, обсуждать проекты и получать поддержку. Записаться на курс можно уже сегодня.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTRxkw4zfV
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_68667997f6ab8cd80161f33f413e4662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии, it-индустрия
Билайн, ВымпелКом, Технологии, IT-индустрия

Beeline Cloud запустил бесплатный курс по сетевым технологиям

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : beeline cloud
beeline cloud
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Beeline Cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Base Cloud Network (Базовая облачная сеть): как устроены сети — от базовых протоколов до SD-WAN (+18), сообщает пресс-служба компании.
Обучение поможет системным администраторам, сетевым инженерам и новичкам в ИТ разобраться в основах работы сетей и освоить ключевые технологии.
Курс включает 11 уроков, которые позволят познакомиться с принципами построения сетей, от базовых моделей до современных решений SD-WAN. Материалы курса представлены в формате видеолекций, доступных в любое время, а также предусматривают возможность задать вопросы эксперту.
Программа курса охватывает основы сетевого взаимодействия, включая эволюцию вычислительных сетей, стандартизацию сетевых компонентов, модель ISO/OSI и стек TCP/IP. Далее рассматриваются физический и канальный уровни, технологии Ethernet (Технология передачи данных для построения сетей) и беспроводная передача данных. В рамках изучения стека протоколов TCP/IP слушатели освоят адресацию и маршрутизацию в IP-сетях, протоколы транспортного и прикладного уровней. В бонусном разделе особое внимание уделено глобальным вычислительным сетям и SD-WAN.
Для участников курса создана группа в мессенджере "Телеграм", где можно общаться с единомышленниками, обсуждать проекты и получать поддержку. Записаться на курс можно уже сегодня.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTRxkw4zfV
 
БилайнВымпелКомТехнологииIT-индустрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала