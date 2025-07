Заперли в бункере и отняли телефон: вскрылись новые секреты президента США

https://ria.ru/20250710/bayden-2028185248.html

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Едва ли многие американские избирательные кампании имели столь длительный эффект, как прошлогодняя. Дональд Трамп совершил почти невозможное, заняв Белый дом второй раз после четырехлетнего перерыва, его соперница Камала Харрис исчезла из поля зрения, а экс-президент Джо Байден до сих пор магнитом притягивает скандалы. Очередное резонансное разоблачение, раскрывающее тонкости политической кухни, — в материале РИА Новости."Обаму называли придурком"За океаном вовсю обсуждают книгу "2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America" ("2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку"), которая вышла в свет 8 июня. Авторы 400-страничного труда — матерые журналисты Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф, работавшие, в частности, для The New York Times и The Washington Post.Они уверяют: их цель — не вынести суждения, а показать, как политика США привела к нынешнему моменту. Для этого использовали более трехсот интервью с видными политиками, стратегами, конгрессменами. Идея книги возникла еще в 2022-м, когда многим стало понятно: возвращение Трампа в Белый дом не столь уж нереально.Значительное внимание, естественно, уделили промахам Байдена. Экс-президент Барак Обама очень старался заинтересовать однопартийцев-демократов своим бывшим заместителем. Однако понял, что эти попытки обречены на неудачу. Переломной точкой стал обед двух политиков в 2023-м."Обама тогда не сразу покинул Белый дом, — сообщают авторы. — Он навестил высокопоставленных сотрудников Байдена, многие из которых раньше работали на него, и поделился своими впечатлениями. <...> "Ваша [избирательная] кампания — полный бардак", — сказал он им".Претензии оказались двусторонними."В тогдашней администрации Обаму считали придурком, — утверждается в книге. — Дескать, он и его ближайшее окружение постоянно проявляли неуважение и плохо обращались с Байденом, несмотря на его верную службу в качестве вице-президента".В итоге, как известно, Обама действительно дистанцировался от бывшего заместителя и, по слухам, был одним из тех, кто активно выступал за его выход из кампании.Еще один видный демократ, которого не устраивал Байден, — лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. Он также лично встречался с президентом и убеждал его проявить здравый смысл."Шумер сказал: если провести тайное голосование, то, возможно, лишь пятеро из пятидесяти одного сенатора захотят, чтобы вы остались в гонке. <...> Настоятельно призываю вас не баллотироваться", — читаем в "2024".Авторы отмечают: вероятно, скандально известный сын Байдена Хантер имел серьезное влияние на отца. Бывший главный юрисконсульт Белого дома Эд Сискел вспоминал об одном из совещаний: "Внезапно с экрана президента раздался неопознанный голос и порекомендовал выступить в Овальном кабинете". Это был Хантер. Просто многие советники даже не представляли, как он звучит.Непризнанные ошибкиБайден-старший существовал в удобном для себя информационном вакууме. Так, когда журналист The New York Times получил его контакт и позвонил, помощники просто... сменили телефонный номер главы государства.Это разительно контрастирует с администрацией Трампа (сам он, кстати, постоянно называет ее "наиболее прозрачной" в истории США), который без проблем принимает звонки.Впрочем, демократы пытались перехватить инициативу.В книге цитируется служебная записка от апреля 2024-го, рекомендующая Байдену побыстрее провести дебаты с Трампом. Реакция была неоднозначной. Неназванные доноры Демпартии рассказывают: после одного из мероприятий по сбору средств им не позволили задать вопросы президенту. Естественно, в таких условиях они резонно опасались за его поведение на дебатах.После выхода Байдена из гонки проблемы демократов никуда не делись. Авторы "2024" пишут: Камала Харрис игнорировала просьбы своих стратегов дистанцироваться от действующего главы государства. Политтехнолог Мария Комелла требовала провести четкую границу между ними."Признайте, в чем Демократическая партия допустила ошибки", — советовала она Харрис. Ее не услышали."Среди главных промахов демократов — то, что они игнорировали мнение избирателей", — отметил один из авторов "2024" Тайлер Пейджер, имея в виду долгое нежелание партии снимать непопулярную кандидатуру Байдена.Новая стратегия — путь к успехуК Трампу авторы книги тоже достаточно критичны. В частности, им не нравится изменчивость его позиции по ряду принципиальных вопросов.По ходу кампании он постоянно колебался относительно запрета абортов. Но в конечном итоге под давлением советников заявил, что намерен предоставить решение на усмотрение штатов и наложит вето на федеральный закон. Конечно, это понравилось консерваторам.Помощники вынудили его пересмотреть и гендерную стратегию."Говорят, Трамп проиграл в 2020-м из-за падения популярности среди женщин, особенно из пригородов, ужаснувшихся его действиям в условиях пандемии коронавируса и уставших от его насмешек и оскорблений. Однако [советники] пришли к выводу, что популярность среди мужчин важнее", — пишут авторы книги.Команда Трампа предложила сосредоточиться на избирателях без особых предпочтений, которые могли бы проголосовать за него, вдруг оказавшись на участке. А это в том числе числе мужчины, которые, как правило, "не слишком внимательно следят за политикой и не черпают новости из традиционных СМИ". Из этих же соображений Трамп участвовал в популярных мужских подкастах, чьи названия едва ли много скажут российскому читателю.Наконец, он изменил отношение к досрочному голосованию. Говоря о выборах 2020-го, Трамп не раз отмечал: фальсификации, приведшие к его поражению, были связаны именно с волеизъявлением по почте. Советникам стоило немалых усилий убедить кандидата в том, что все ровно наоборот."Исход выборов зависел от случайностей и субъективных решений, которые имели колоссальные последствия", — подчеркивают авторы "2024". Приведенные в книге факты, полученные из первых уст, подтверждают: демократов погубила их самоуверенность, а Трампу помогло умение приспосабливаться к любым обстоятельствам.

