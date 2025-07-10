https://ria.ru/20250710/bars-sarmat-2028257593.html
"Барс-Сармат" изучает систему навигации безэкипажного катера ВСУ
"Барс-Сармат" изучает систему навигации безэкипажного катера ВСУ - РИА Новости, 10.07.2025
"Барс-Сармат" изучает систему навигации безэкипажного катера ВСУ
Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению системы спутниковой навигации трофейного безэкипажного катера ВСУ, который... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:35:00+03:00
2025-07-10T03:35:00+03:00
2025-07-10T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению системы спутниковой навигации трофейного безэкипажного катера ВСУ, который киевский режим планировал использовать при атаке на Крым, рассказал РИА Новости специалист подразделения с позывным "Адвокат". РИА Новости ранее опубликовало видео безэкипажного катера, впервые показав эту модификацию вооружения ВСУ и ее внутреннее устройство. Украинские боевики в течение нескольких лет активно применяют безэкипажные катера для атак в акватории Черного моря. Данные плавсредства снаряжены взрывчатым веществом, подрыв которого происходит в момент столкновения катера с целью. "Блок спутниковой навигации позволяет корректировать маршрут движения. Данный блок представляет собой восьмилучевую спутниковую навигационную систему, где каждый луч отвечает за определённый угол, что позволяет сводить вместе в условиях подавления угловую скорость и траекторию и все другие поправки, что позволяет более точно прокладывать маршруты движения и обходить зоны подавления и спуфинга РЭБ", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что изучение данного устройства поможет специалистам выяснить аспекты, связанные со спутниковой навигацией. "Благодаря этому устройству мы можем узнать, какие типы спутниковой навигации сейчас используются и как им противодействовать… Также мы установили, что на нем была установлена система донаведения, которая позволяла ему наводиться на последнем этапе при помощи ретранслятора самолетного типа с использованием ручного управления", - уточнил специалист.
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технологии, республика крым, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Республика Крым, Черное море, Вооруженные силы Украины
"Барс-Сармат" изучает систему навигации безэкипажного катера ВСУ
"Барс-Сармат" изучает систему навигации трофейного безэкипажного катера ВСУ
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению системы спутниковой навигации трофейного безэкипажного катера ВСУ, который киевский режим планировал использовать при атаке на Крым, рассказал РИА Новости специалист подразделения с позывным "Адвокат".
РИА Новости ранее опубликовало видео безэкипажного катера, впервые показав эту модификацию вооружения ВСУ
и ее внутреннее устройство. Украинские боевики в течение нескольких лет активно применяют безэкипажные катера для атак в акватории Черного моря
. Данные плавсредства снаряжены взрывчатым веществом, подрыв которого происходит в момент столкновения катера с целью.
"Блок спутниковой навигации позволяет корректировать маршрут движения. Данный блок представляет собой восьмилучевую спутниковую навигационную систему, где каждый луч отвечает за определённый угол, что позволяет сводить вместе в условиях подавления угловую скорость и траекторию и все другие поправки, что позволяет более точно прокладывать маршруты движения и обходить зоны подавления и спуфинга РЭБ", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что изучение данного устройства поможет специалистам выяснить аспекты, связанные со спутниковой навигацией.
"Благодаря этому устройству мы можем узнать, какие типы спутниковой навигации сейчас используются и как им противодействовать… Также мы установили, что на нем была установлена система донаведения, которая позволяла ему наводиться на последнем этапе при помощи ретранслятора самолетного типа с использованием ручного управления", - уточнил специалист.