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Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова - РИА Новости, 10.07.2025
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07:38 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/bankrotstvo-2028268664.html
Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова
Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова - РИА Новости, 10.07.2025
Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова
Арбитражный суд города Москвы 21 августа рассмотрит заявление ПСБ о признании банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за растрату при... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T07:38:00+03:00
2025-07-10T07:38:00+03:00
происшествия
москва
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
московский городской суд
оборонстрой
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы 21 августа рассмотрит заявление ПСБ о признании банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов на 13,5 лет, следует из картотеки дел. Судебное заседание назначено на 21 августа в 12.15, указывается в карточке дела. Заявление о признании его банкротом было подано ПАО "Банк ПСБ". Во вторник 1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом 100 млн рублей, он был лишён госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
https://ria.ru/20250701/prigovor-2026575068.html
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происшествия, москва, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, московский городской суд, оборонстрой, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Московский городской суд, ОборонСтрой, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова

Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова по иску ПСБ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы 21 августа рассмотрит заявление ПСБ о признании банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов на 13,5 лет, следует из картотеки дел.
Судебное заседание назначено на 21 августа в 12.15, указывается в карточке дела.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Бывший замминистра обороны Иванов воспринял приговор с улыбкой
1 июля, 17:01
Заявление о признании его банкротом было подано ПАО "Банк ПСБ".
Во вторник 1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом 100 млн рублей, он был лишён госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России".
Дело слушалось в закрытом режиме.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор
1 июля, 17:01
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей.
Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.
Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград
1 июля, 15:59
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановАлександр ФоминСергей БородинМосковский городской судОборонСтройСледственный комитет России (СК РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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