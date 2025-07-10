Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова
Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова по иску ПСБ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы 21 августа рассмотрит заявление ПСБ о признании банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов на 13,5 лет, следует из картотеки дел.
Судебное заседание назначено на 21 августа в 12.15, указывается в карточке дела.
Заявление о признании его банкротом было подано ПАО "Банк ПСБ".
Во вторник 1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом 100 млн рублей, он был лишён госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России".
Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей.
Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.
Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.