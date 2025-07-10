https://ria.ru/20250710/bankrotstvo-2028268664.html

Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова

Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова - РИА Новости, 10.07.2025

Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова

Арбитражный суд города Москвы 21 августа рассмотрит заявление ПСБ о признании банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за растрату при... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T07:38:00+03:00

2025-07-10T07:38:00+03:00

2025-07-10T07:38:00+03:00

происшествия

москва

тимур иванов

александр фомин

сергей бородин

московский городской суд

оборонстрой

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы 21 августа рассмотрит заявление ПСБ о признании банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов на 13,5 лет, следует из картотеки дел. Судебное заседание назначено на 21 августа в 12.15, указывается в карточке дела. Заявление о признании его банкротом было подано ПАО "Банк ПСБ". Во вторник 1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом 100 млн рублей, он был лишён госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.

https://ria.ru/20250701/prigovor-2026575068.html

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