Мерц объявил о создании украинского фонда развития бизнеса
Мерц объявил о создании украинского фонда развития бизнеса по образцу KfW
© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerКанцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает на конференции по восстановлению Украины в Риме. 10 июля 2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает на конференции по восстановлению Украины в Риме. 10 июля 2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о создании украинского фонда развития бизнеса по образцу немецкого Банка развития KfW, который финансировал восстановление Германии после Второй мировой войны.
"Вместе с международными партнёрами мы создаем украинский фонд развития бизнеса по образцу немецкого так называемого Банка развития KfW, который финансировал восстановление Германии после Второй мировой войны", - заявил Мерц, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме. Трансляция велась на сайте конференции.
Он добавил, что сейчас Германия является крупнейшим в мире донором Фонда поддержки энергетики Украины и будет продолжать поддерживать стабилизацию и реконструкцию украинской энергетической системы. Кроме того, он заявил, что ФРГ полностью поддерживает Украину на её пути к членству в ЕС.
Мерц также приветствовал создание европейского фонда, направленного на мобилизацию частных инвестиций для восстановления Украины. "Я лично и правительство Германии полностью поддерживаю его цель по мобилизации больших объемов частных инвестиций для восстановления Украины",- заявил он.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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