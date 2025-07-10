https://ria.ru/20250710/bank-2028380023.html

Мерц объявил о создании украинского фонда развития бизнеса

Мерц объявил о создании украинского фонда развития бизнеса - РИА Новости, 10.07.2025

Мерц объявил о создании украинского фонда развития бизнеса

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о создании украинского фонда развития бизнеса по образцу немецкого Банка развития KfW, который финансировал восстановление... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:34:00+03:00

2025-07-10T15:34:00+03:00

2025-07-10T15:52:00+03:00

германия

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фридрих мерц

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о создании украинского фонда развития бизнеса по образцу немецкого Банка развития KfW, который финансировал восстановление Германии после Второй мировой войны. "Вместе с международными партнёрами мы создаем украинский фонд развития бизнеса по образцу немецкого так называемого Банка развития KfW, который финансировал восстановление Германии после Второй мировой войны", - заявил Мерц, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме. Трансляция велась на сайте конференции. Он добавил, что сейчас Германия является крупнейшим в мире донором Фонда поддержки энергетики Украины и будет продолжать поддерживать стабилизацию и реконструкцию украинской энергетической системы. Кроме того, он заявил, что ФРГ полностью поддерживает Украину на её пути к членству в ЕС. Мерц также приветствовал создание европейского фонда, направленного на мобилизацию частных инвестиций для восстановления Украины. "Я лично и правительство Германии полностью поддерживаю его цель по мобилизации больших объемов частных инвестиций для восстановления Украины",- заявил он. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250709/merts-2028092038.html

https://ria.ru/20250710/merts-2028371811.html

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германия, украина, россия, денис шмыгаль, фридрих мерц, банк "развитие", kfw, евросоюз, сергей лавров