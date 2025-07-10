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В ГД рассказали об изменении порядка назначения БАДов с 1 сентября - РИА Новости, 10.07.2025
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02:46 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/bad-2028255725.html
В ГД рассказали об изменении порядка назначения БАДов с 1 сентября
В ГД рассказали об изменении порядка назначения БАДов с 1 сентября - РИА Новости, 10.07.2025
В ГД рассказали об изменении порядка назначения БАДов с 1 сентября
В России с 1 сентября врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАДы) только из перечня Минздрава РФ и при наличии у них медицинских... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:46:00+03:00
2025-07-10T02:46:00+03:00
общество
россия
япония
сергей леонов
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В России с 1 сентября врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАДы) только из перечня Минздрава РФ и при наличии у них медицинских показаний к применению, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "С 1 сентября вступает в силу закон о регулировании применения биологически активных добавок (БАДов). С этого момента медики получат право назначать своим пациентам БАДы только из перечня Минздрава и при наличии у них показаний к применению", - сказал Леонов. По его словам, перечень будет утверждать Минздрав России при согласовании с Роспотребнадзором, что позволит исключить из обращения потенциально опасные добавки, содержащие вредные вещества или несоответствующие заявленным характеристикам. "Не секрет, что пациенты часто выбирают БАДы самостоятельно, основываясь на рекламе или рекомендациях продавцов-консультантов. А врач, руководствуясь профессиональными знаниями и опытом, сможет рекомендовать пациентам проверенные препараты, эффективность и безопасность которых научно обоснованы и подтверждены клиническими исследованиями, и впоследствии предложить оптимальный вариант, соответствующий индивидуальным потребностям конкретного пациента", - отметил он. Леонов добавил, что с 1 сентября Роспотребнадзор также наделяется правом оперативно и в досудебном порядке блокировать доступ к сайтам, распространяющим информацию о БАДах, запрещенных к продаже. "Ранее для того, чтобы заблокировать сайт через суд, уходило минимум три месяца. Сейчас эта процедура будет практически моментальной. Это значительно сократит срок изъятия незарегистрированных или опасных для здоровья БАДов из незаконного оборота и защитит здоровье граждан. Напомню, как не так давно на российских маркетплейсах обнаружили БАДы, из-за которых в Японии пострадали сотни человек, при этом эти пищевые добавки в России не были зарегистрированы, и их реализация была запрещена. Тогда блокировка информации о продаже таких БАДов была возможна только по решению суда. И таких случаев можно привести много. Этот закон позволит избежать подобных ситуаций и обезопасить здоровье наших граждан", - заключил он.
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общество, россия, япония, сергей леонов, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Япония, Сергей Леонов, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В ГД рассказали об изменении порядка назначения БАДов с 1 сентября

Депутат Леонов: врачи смогут назначать БАДы только из перечня Минздрава

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В России с 1 сентября врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАДы) только из перечня Минздрава РФ и при наличии у них медицинских показаний к применению, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"С 1 сентября вступает в силу закон о регулировании применения биологически активных добавок (БАДов). С этого момента медики получат право назначать своим пациентам БАДы только из перечня Минздрава и при наличии у них показаний к применению", - сказал Леонов.
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По его словам, перечень будет утверждать Минздрав России при согласовании с Роспотребнадзором, что позволит исключить из обращения потенциально опасные добавки, содержащие вредные вещества или несоответствующие заявленным характеристикам.
"Не секрет, что пациенты часто выбирают БАДы самостоятельно, основываясь на рекламе или рекомендациях продавцов-консультантов. А врач, руководствуясь профессиональными знаниями и опытом, сможет рекомендовать пациентам проверенные препараты, эффективность и безопасность которых научно обоснованы и подтверждены клиническими исследованиями, и впоследствии предложить оптимальный вариант, соответствующий индивидуальным потребностям конкретного пациента", - отметил он.
Леонов добавил, что с 1 сентября Роспотребнадзор также наделяется правом оперативно и в досудебном порядке блокировать доступ к сайтам, распространяющим информацию о БАДах, запрещенных к продаже.
"Ранее для того, чтобы заблокировать сайт через суд, уходило минимум три месяца. Сейчас эта процедура будет практически моментальной. Это значительно сократит срок изъятия незарегистрированных или опасных для здоровья БАДов из незаконного оборота и защитит здоровье граждан. Напомню, как не так давно на российских маркетплейсах обнаружили БАДы, из-за которых в Японии пострадали сотни человек, при этом эти пищевые добавки в России не были зарегистрированы, и их реализация была запрещена. Тогда блокировка информации о продаже таких БАДов была возможна только по решению суда. И таких случаев можно привести много. Этот закон позволит избежать подобных ситуаций и обезопасить здоровье наших граждан", - заключил он.
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