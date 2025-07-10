https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028359284.html

Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры

Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры - РИА Новости, 10.07.2025

Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить переговоры и меры по укреплению РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:08:00+03:00

2025-07-10T14:08:00+03:00

2025-07-10T14:21:00+03:00

в мире

азербайджан

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абу-даби

ильхам алиев

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить переговоры и меры по укреплению доверия, говорится в распространенном армянским кабмином комментарии МИД страны."Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами", - говорится в сообщении.Отмечается, что собеседники обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном."Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250710/efimov-2028335104.html

азербайджан

армения

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в мире, азербайджан, армения, абу-даби, ильхам алиев, никол пашинян