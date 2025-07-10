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Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры - РИА Новости, 10.07.2025
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14:08 10.07.2025 (обновлено: 14:21 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028359284.html
Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры
Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры - РИА Новости, 10.07.2025
Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить переговоры и меры по укреплению РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:08:00+03:00
2025-07-10T14:21:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
абу-даби
ильхам алиев
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить переговоры и меры по укреплению доверия, говорится в распространенном армянским кабмином комментарии МИД страны."Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами", - говорится в сообщении.Отмечается, что собеседники обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном."Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат", - отмечается в сообщении.
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в мире, азербайджан, армения, абу-даби, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Абу-Даби, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры

Пашинян и Алиев договорились продолжить переговоры

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить переговоры и меры по укреплению доверия, говорится в распространенном армянским кабмином комментарии МИД страны.
"Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат", - отмечается в сообщении.
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В миреАзербайджанАрменияАбу-ДабиИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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