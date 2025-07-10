https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028359284.html
Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры
Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры - РИА Новости, 10.07.2025
Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить переговоры и меры по укреплению РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:08:00+03:00
2025-07-10T14:08:00+03:00
2025-07-10T14:21:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
абу-даби
ильхам алиев
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028324196_184:157:1522:909_1920x0_80_0_0_b23dabd9a063e324aa2ff3ec9643da2e.jpg
ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить переговоры и меры по укреплению доверия, говорится в распространенном армянским кабмином комментарии МИД страны."Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами", - говорится в сообщении.Отмечается, что собеседники обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном."Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250710/efimov-2028335104.html
азербайджан
армения
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028324196_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_d4d57d13443a6a656bf5cee629d4241f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, абу-даби, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Абу-Даби, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры
Пашинян и Алиев договорились продолжить переговоры