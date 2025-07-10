https://ria.ru/20250710/avtoprom-2028290393.html

Проект Стратегии развития автопрома доработают

Проект Стратегии развития автопрома доработают - РИА Новости, 10.07.2025

Проект Стратегии развития автопрома доработают

Проект Стратегии развития автопрома России будет доработан с учетом необходимости совершенствования мер поддержки российских производителей, поручение дал... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:09:00+03:00

2025-07-10T10:09:00+03:00

2025-07-10T17:47:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проект Стратегии развития автопрома России будет доработан с учетом необходимости совершенствования мер поддержки российских производителей, поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.Стратегия развития российского автопрома до 2035 года была разработана Минпромторгом РФ по поручению президента и принята в декабре 2022 года. Она направлена на обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности страны. В марте этого года пресс-служба правительства сообщала, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил ведомствам подготовить предложения по актуализации стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года."Проект Стратегии развития автомобильной промышленности будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию российского автопрома", - говорится в сообщении.Там также отмечается, что меры господдержки российских предприятий автопрома будут сформированы для основных сегментов автотранспортных средств."Вместе с этим должны быть определены условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы поставок на экспорт. Показатели эффективности для каждой меры поддержки будут закреплены в госпрограмме "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности". Свои предложения по этому поводу уполномоченные министерства должны представить к концу ноября", - подчеркнули в кабмине.Кроме того, как указано в сообщении, обновленная стратегия развития автопрома должна предусматривать меры по снижению себестоимости производства и по повышению производительности труда в отрасли. "Еще одно поручение касается формирования прогноза структуры автомобильного парка с учетом развития рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта", - говорится в сообщении.Заинтересованные министерства также проработают вопросы формирования технологической карты кооперации производителей транспортных средств, автокомпонентов и материалов, разработчиков программного обеспечения."Кроме того, Михаил Мишустин поручил учесть необходимость установления правовых основ функционирования института главных конструкторов, имея в виду их участие в формировании технологической политики", - заключили в кабмине.

https://ria.ru/20250702/skidki-2026688268.html

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экономика, россия