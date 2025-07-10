https://ria.ru/20250710/avialesookhrana-2028273579.html

В России за прошедшие сутки потушили десятки пожаров

В России за прошедшие сутки потушили десятки пожаров - РИА Новости, 10.07.2025

В России за прошедшие сутки потушили десятки пожаров

Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили 43 лесных пожара на площади 5632 гектара, сообщает в четверг Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:03:00+03:00

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россия

республика бурятия

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили 43 лесных пожара на площади 5632 гектара, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.07.2025 в России лесопожарные службы ликвидировали 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 5632 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ был 41 лесной пожар на площади 9122 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Бурятии - 13 возгораний на площади 4810 гектаров.

https://ria.ru/20250710/pozhar-2028268312.html

россия

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россия, республика бурятия, природные пожары в россии, происшествия