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В России за прошедшие сутки потушили десятки пожаров
В России за прошедшие сутки потушили десятки пожаров - РИА Новости, 10.07.2025
В России за прошедшие сутки потушили десятки пожаров
Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили 43 лесных пожара на площади 5632 гектара, сообщает в четверг Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:03:00+03:00
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республика бурятия
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили 43 лесных пожара на площади 5632 гектара, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.07.2025 в России лесопожарные службы ликвидировали 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 5632 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ был 41 лесной пожар на площади 9122 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Бурятии - 13 возгораний на площади 4810 гектаров.
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россия, республика бурятия, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Республика Бурятия, Природные пожары в России, Происшествия
В России за прошедшие сутки потушили десятки пожаров
Авиалесоохрана: лесопожарные службы России за минувшие сутки потушили 43 пожара