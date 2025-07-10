https://ria.ru/20250710/ataka-2028406057.html

При атаке украинского беспилотника в Белгородской области погиб мужчина

При атаке украинского беспилотника в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 10.07.2025

При атаке украинского беспилотника в Белгородской области погиб мужчина

Дрон ВСУ нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:14:00+03:00

2025-07-10T17:14:00+03:00

2025-07-10T17:14:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон вооруженных сил Украины нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю, в результате которого погиб мужчина", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнование всем родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины