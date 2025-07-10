https://ria.ru/20250710/ataka-2028406057.html
При атаке украинского беспилотника в Белгородской области погиб мужчина
При атаке украинского беспилотника в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 10.07.2025
При атаке украинского беспилотника в Белгородской области погиб мужчина
Дрон ВСУ нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:14:00+03:00
2025-07-10T17:14:00+03:00
2025-07-10T17:14:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон вооруженных сил Украины нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю, в результате которого погиб мужчина", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнование всем родным и близким погибшего.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке украинского беспилотника в Белгородской области погиб мужчина
Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в Белгородской области погиб мужчина