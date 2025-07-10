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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.07.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:01:00+03:00
2025-07-10T14:01:00+03:00
2025-07-10T14:01:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА