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Астраханские активисты сплели для бойцов СВО маскировочные сети
Астраханские активисты сплели для бойцов СВО маскировочные сети - РИА Новости, 10.07.2025
Астраханские активисты сплели для бойцов СВО маскировочные сети
Активисты села Карагали Приволжского района Астраханской области сплели для бойцов СВО уже 5 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, сообщил глава района... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:58:00+03:00
2025-07-10T13:58:00+03:00
2025-07-10T13:58:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Активисты села Карагали Приволжского района Астраханской области сплели для бойцов СВО уже 5 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, сообщил глава района Дмитрий Мазаев. "В Приволжском районе живут удивительные люди, полные энергии и желания помогать. Хочу рассказать об одной из таких инициативных групп - активистах села Карагали", - написал он в своем Telegram-канале. В основном в группу входят женщины пенсионного возраста. С самого начала специальной военной операции они ежедневно собираются вместе, чтобы плести маскировочные сети для бойцов. "Эта группа образовалась из искреннего стремления внести свой вклад в общее дело, поддержать тех, кто сейчас защищает страну. С начала 2025 года их усилиями было создано 164 изделия, а это более 5000 кв метров маскировочных сетей", - отметил Мазаев.
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астраханская область, приволжский район
Надежные люди, Астраханская область, Приволжский район
Астраханские активисты сплели для бойцов СВО маскировочные сети
В Астрахани активисты сплели для бойцов СВО маскировочные сети
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Активисты села Карагали Приволжского района Астраханской области сплели для бойцов СВО уже 5 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, сообщил глава района Дмитрий Мазаев.
"В Приволжском районе живут удивительные люди, полные энергии и желания помогать. Хочу рассказать об одной из таких инициативных групп - активистах села Карагали", - написал он в своем Telegram-канале.
В основном в группу входят женщины пенсионного возраста. С самого начала специальной военной операции они ежедневно собираются вместе, чтобы плести маскировочные сети для бойцов.
"Эта группа образовалась из искреннего стремления внести свой вклад в общее дело, поддержать тех, кто сейчас защищает страну. С начала 2025 года их усилиями было создано 164 изделия, а это более 5000 кв метров маскировочных сетей", - отметил Мазаев.