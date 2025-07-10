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Гуцул продлили домашний арест - РИА Новости, 10.07.2025
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15:54 10.07.2025 (обновлено: 17:03 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/arest-2028386084.html
Гуцул продлили домашний арест
Гуцул продлили домашний арест - РИА Новости, 10.07.2025
Гуцул продлили домашний арест
Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул до 12 августа. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:54:00+03:00
2025-07-10T17:03:00+03:00
молдавия
в мире
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гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул до 12 августа."Решение принято по ходатайству прокуратуры с учетом хода следственных действий, домашний арест продлевается на 30 суток", — зачитала решение судья Серджиу Чобану.Заседание проходило в закрытом режиме после отказа судье в самоотводе.Защита Гуцул уже заявила, что обжалует это решение.Дело против Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023-м, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html
https://ria.ru/20250710/spisok-2028379929.html
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молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, В мире, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест Гуцул на 30 суток

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул до 12 августа.
"Решение принято по ходатайству прокуратуры с учетом хода следственных действий, домашний арест продлевается на 30 суток", — зачитала решение судья Серджиу Чобану.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул
8 июля, 15:14
Заседание проходило в закрытом режиме после отказа судье в самоотводе.
Защита Гуцул уже заявила, что обжалует это решение.

Дело против Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2023 году.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток, который дважды продлевали.
  • Первого июля судебный процесс перешел к этапу прений, обвинение требует для Гуцул девять лет заключения.
  • Приговор должны объявить 5 августа.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса башкана и провести перевыборы.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Гуцул возглавит список блока "Победа" на выборах в молдавский парламент
Вчера, 15:33

Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023-м, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания районного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии
Вчера, 13:08
 
МолдавияВ миреКишиневГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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