https://ria.ru/20250710/arest-2028386084.html

Гуцул продлили домашний арест

Гуцул продлили домашний арест - РИА Новости, 10.07.2025

Гуцул продлили домашний арест

Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул до 12 августа. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:54:00+03:00

2025-07-10T15:54:00+03:00

2025-07-10T17:03:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул до 12 августа."Решение принято по ходатайству прокуратуры с учетом хода следственных действий, домашний арест продлевается на 30 суток", — зачитала решение судья Серджиу Чобану.Заседание проходило в закрытом режиме после отказа судье в самоотводе.Защита Гуцул уже заявила, что обжалует это решение.Дело против Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023-м, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.

https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

https://ria.ru/20250710/spisok-2028379929.html

https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html

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