Алиев и Пашинян обсудили вопросы нормализации отношений двух стран
Алиев и Пашинян обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 10 июл - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в Абу-Даби различные аспекты повестки нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты повестки по нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Стороны подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этом основании согласовано продолжение такого результативного диалога", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, лидеры, "оценивая достигнутые успехи в процессе демаркации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в данном направлении". "В ходе переговоров стороны также условились продолжать двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выразили благодарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммаду бин Зайеду Аль Нахайяну за теплое гостеприимство и организацию двусторонней встречи", - говорится в сообщении.