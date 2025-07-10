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Алиев и Пашинян обсудили вопросы нормализации отношений двух стран

Алиев и Пашинян обсудили вопросы нормализации отношений двух стран - РИА Новости, 10.07.2025

Алиев и Пашинян обсудили вопросы нормализации отношений двух стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в Абу-Даби различные аспекты повестки нормализации отношений между Баку и... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:36:00+03:00

2025-07-10T15:36:00+03:00

2025-07-10T15:36:00+03:00

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ильхам алиев

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БАКУ, 10 июл - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в Абу-Даби различные аспекты повестки нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Встреча Алиева и Пашиняна прошла 10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби. "В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты повестки по нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Стороны подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этом основании согласовано продолжение такого результативного диалога", - говорится в сообщении. По данным ведомства, лидеры, "оценивая достигнутые успехи в процессе демаркации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в данном направлении". "В ходе переговоров стороны также условились продолжать двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выразили благодарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммаду бин Зайеду Аль Нахайяну за теплое гостеприимство и организацию двусторонней встречи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250411/azerbaydzhan-2010823190.html

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в мире, азербайджан, армения, абу-даби, ильхам алиев, никол пашинян