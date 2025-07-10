https://ria.ru/20250710/aktrisa-2028399545.html

Бросила боксера и тайно родила сына. Как сейчас живет Мария Андреева

Бросила боксера и тайно родила сына. Как сейчас живет Мария Андреева - РИА Новости, 10.07.2025

Бросила боксера и тайно родила сына. Как сейчас живет Мария Андреева

Молодая и талантливая актриса Мария Андреева, известная современному зрителю по ролям в фильмах и сериалах "Духless", "София", "Черная кошка", "Палач" и "Доктор РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:35:00+03:00

2025-07-10T18:35:00+03:00

2025-07-10T18:35:00+03:00

москва

хорватия

италия

петр фоменко

юрий соломин

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молодая и талантливая актриса Мария Андреева, известная современному зрителю по ролям в фильмах и сериалах "Духless", "София", "Черная кошка", "Палач" и "Доктор Преображенский". Она мастерски воплощает на экране самых разнообразных персонажей. Вместе с тем путь к успеху артистки на творческий Олимп был не из легких.Необычные родителиБудущая актриса родилась в небольшом украинском городе Кировограде, который сейчас известен как Кропивницкий. После рождения дочери семья перебралась в Москву.Родители Марии, глубоко верующие люди, отправили ее учиться в Классическую гимназию имени Григория Неокессарийского.Данная гимназия была предназначена только для девочек, которые после уроков ходили в храм и пели литургии.Однако вскоре стало понятно, что девочка растет в изолированных условиях и испытывает трудности в общении с другими людьми.Поэтому, когда Марии исполнилось 6 лет, они решили отправить ее в обычную городскую школу. Первое время было адаптироваться было непросто, но Мария привыкала к новой атмосфере и новым правилам.После окончании школы девушка поступила в Щепкинское театральное училище. Она успешно сдала экзамены и в 2003 году начала учебу под руководством Юрия и Ольги Соломиных.В 2007 году Мария успешно окончила обучение, и сразу же после вручения диплома Юрий Соломин предложил ей место в труппе Малого театра.Запомнилась после одной ролиМария Андреева приняла участие в спектакле "Власть тьмы", а через два года она сыграла в постановке "Мольер". Одновременно с этим актриса начинает играть в театре "Мастерская Петра Фоменко".Настоящим прорывом для Марии становиться фильм "ДухLess", вышедший в 2011 году, который стал экранизацией бестселлера Сергея Минаева.После премьеры картины актрису стали узнавать на улице, и она получила широкое признание у зрительской аудитории.В следующем году она сыграла роль Красотулечки в военной драме "Истребители", а также сыграла вторую жену Василия Сталина в исторической драме "Сын отца народов".Затем была заметная роли в историческом сериале "София" и в криминальной драме "Черная кошка". На роль Софьи Палеолог в сериале "София" получила восторженные отзывы зрителей.Мария и сейчас активно снимается, оставаясь одной из самых востребованных актрис отечественного кинематографа.Ходили слухи...Мария предпочитает сохранять свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. После съемок в "Духless" ходили упорные слухи о романе актрисы с Данилой Козловским, но они не нашли подтверждения, как и о ее романе с Евгением Цыгановым.У актрисы был недолгий роман с бывшим боксером Сергеем Поварницыным, хотя он был романтиком и философом. Однако Мария разорвала отношения с Сергеем из-за вспыхнувших чувств к стоматологу Антону Хундадзе, который сумел покорить сердце актрисы во время лечения зубов.На тот момент Антон уже был разведен и воспитывал сына Луку от прошлого брака. После свадьбы, которую сыграли в 2018 году, Мария и Антон отправились в романтическое путешествие в Хорватию и Италию.У актрисы получилось сразу найти общий язык с Лукой, сыном Антона.Андреева заверила, что избранник совершенно не ревновал ее к профессии. "Я даже иногда намекаю, что снимаюсь с таким красавцем, а у него ноль реакции. Он врач, ну что с него взять?" — шутила Мария.Тайная беременностьВ возрасте 33 лет актриса стала мамой, сумев прекрасно утаить свою беременность как от зрителей, так и журналистов. Она родила сына и поделилась этой радостной новостью в социальных сетях лишь после появления малыша на свет.Для Марии очень было важно выбрать имя, которое было бы распространено на родине её мужа, в Грузии.В данный момент они счастливые родители и вместе воспитывают сына по имени Илья.В карьере дела у актрисы тоже идут хорошо, недавно на экранах появился сериал "Оперативная память", где актриса играет одну из главных женских ролей.

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москва, хорватия, италия, петр фоменко, юрий соломин