Рейтинг@Mail.ru
В России подешевели яйца - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/akort-2028394776.html
В России подешевели яйца
В России подешевели яйца - РИА Новости, 10.07.2025
В России подешевели яйца
Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:28:00+03:00
2025-07-10T16:28:00+03:00
экономика
россия
дмитрий востриков
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
руспродсоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102244/58/1022445886_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e2170682ee51f2f4db3c0662701e50cd.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В первую неделю июля продолжили снижаться цены на яйца - за отчетную неделю они подешевели на 2,3% после снижения на 1,6% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на яйца в России в июне подешевели на 6% по сравнению с маем. В первую неделю июля еще на 2,3%. "Розничные цены снижаются вслед за отпускной ценой производителей - стоимость яйца диктует спрос и предложение, а не сетевая розница. Для ритейла яйцо - траффикообразующая категория, в которой розничные цены мало отличаются от закупочных", - сказал Богданов. Он отметил, что куриные яйца дешевеют с начала года, в среднем розничные и закупочные цены в торговых сетях снизились в среднем более чем на 30%. "Средняя стоимость самого доступного куриного яйца в федеральной рознице сейчас составляет 67 рублей за десяток - в январе показатель был на уровне 99 рублей. В отдельных торговых сетях стоимость яйца начинается от 35-40 рублей за десяток", - добавил Богданов. Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков в беседе с агентством добавил, что по данным на 6 июля средние розничные цены в России составили 88 рублей за десяток против 120 рублей за десяток в начале года. "Как мы помним, ключевой причиной прошлого серьезного роста цен на яйца был тот факт, что сети долгое время вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, сталкивая птицефабрики в биржевые торги на понижение цены. Если такая ситуация повторится, то ни к чему хорошему это не приведет", - добавил Востриков. Он отметил, что для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.
https://ria.ru/20250206/rusprodsojuz-1997723429.html
https://ria.ru/20250710/minjust-2028259476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102244/58/1022445886_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6ad4e7afe4592df5cd8e94fb406d5551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий востриков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), руспродсоюз
Экономика, Россия, Дмитрий Востриков, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Руспродсоюз
В России подешевели яйца

АКОРТ: яйца в магазинах дешевеют вслед за отпускной ценой производителя

© AP Photo / Matt RourkeКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
В первую неделю июля продолжили снижаться цены на яйца - за отчетную неделю они подешевели на 2,3% после снижения на 1,6% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на яйца в России в июне подешевели на 6% по сравнению с маем. В первую неделю июля еще на 2,3%.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В "Руспродсоюзе" назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца
6 февраля, 13:38
"Розничные цены снижаются вслед за отпускной ценой производителей - стоимость яйца диктует спрос и предложение, а не сетевая розница. Для ритейла яйцо - траффикообразующая категория, в которой розничные цены мало отличаются от закупочных", - сказал Богданов.
Он отметил, что куриные яйца дешевеют с начала года, в среднем розничные и закупочные цены в торговых сетях снизились в среднем более чем на 30%. "Средняя стоимость самого доступного куриного яйца в федеральной рознице сейчас составляет 67 рублей за десяток - в январе показатель был на уровне 99 рублей. В отдельных торговых сетях стоимость яйца начинается от 35-40 рублей за десяток", - добавил Богданов.
Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков в беседе с агентством добавил, что по данным на 6 июля средние розничные цены в России составили 88 рублей за десяток против 120 рублей за десяток в начале года.
"Как мы помним, ключевой причиной прошлого серьезного роста цен на яйца был тот факт, что сети долгое время вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, сталкивая птицефабрики в биржевые торги на понижение цены. Если такая ситуация повторится, то ни к чему хорошему это не приведет", - добавил Востриков.
Он отметил, что для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Минюст США подал иск против штата Калифорния из-за цен на яйца
Вчера, 04:11
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ВостриковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Руспродсоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала