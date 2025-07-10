https://ria.ru/20250710/akort-2028394776.html

В России подешевели яйца

В России подешевели яйца - РИА Новости, 10.07.2025

В России подешевели яйца

Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:28:00+03:00

2025-07-10T16:28:00+03:00

2025-07-10T16:28:00+03:00

экономика

россия

дмитрий востриков

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

руспродсоюз

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В первую неделю июля продолжили снижаться цены на яйца - за отчетную неделю они подешевели на 2,3% после снижения на 1,6% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на яйца в России в июне подешевели на 6% по сравнению с маем. В первую неделю июля еще на 2,3%. "Розничные цены снижаются вслед за отпускной ценой производителей - стоимость яйца диктует спрос и предложение, а не сетевая розница. Для ритейла яйцо - траффикообразующая категория, в которой розничные цены мало отличаются от закупочных", - сказал Богданов. Он отметил, что куриные яйца дешевеют с начала года, в среднем розничные и закупочные цены в торговых сетях снизились в среднем более чем на 30%. "Средняя стоимость самого доступного куриного яйца в федеральной рознице сейчас составляет 67 рублей за десяток - в январе показатель был на уровне 99 рублей. В отдельных торговых сетях стоимость яйца начинается от 35-40 рублей за десяток", - добавил Богданов. Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков в беседе с агентством добавил, что по данным на 6 июля средние розничные цены в России составили 88 рублей за десяток против 120 рублей за десяток в начале года. "Как мы помним, ключевой причиной прошлого серьезного роста цен на яйца был тот факт, что сети долгое время вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, сталкивая птицефабрики в биржевые торги на понижение цены. Если такая ситуация повторится, то ни к чему хорошему это не приведет", - добавил Востриков. Он отметил, что для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.

https://ria.ru/20250206/rusprodsojuz-1997723429.html

https://ria.ru/20250710/minjust-2028259476.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий востриков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), руспродсоюз