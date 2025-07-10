https://ria.ru/20250710/agroprom-2028372870.html
Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности
Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности - РИА Новости, 10.07.2025
Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности
Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:04:00+03:00
2025-07-10T15:04:00+03:00
2025-07-10T15:23:00+03:00
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Темпы развития сельского хозяйства подтверждают эффективность применяемых инструментов", - сказал глава кабмина на заседании правительства России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности
Мишустин: темпы развития агропрома подтверждают эффективность принимаемых мер