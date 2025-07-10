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Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности - РИА Новости, 10.07.2025
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15:04 10.07.2025 (обновлено: 15:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/agroprom-2028372870.html
Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности
Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности - РИА Новости, 10.07.2025
Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности
Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:04:00+03:00
2025-07-10T15:23:00+03:00
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Темпы развития сельского хозяйства подтверждают эффективность применяемых инструментов", - сказал глава кабмина на заседании правительства России.
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михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности

Мишустин: темпы развития агропрома подтверждают эффективность принимаемых мер

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 июля 2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Темпы развития в сфере агропромышленности подтверждают эффективность применяемых инструментов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Темпы развития сельского хозяйства подтверждают эффективность применяемых инструментов", - сказал глава кабмина на заседании правительства России.
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Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
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