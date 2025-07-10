https://ria.ru/20250710/afanaseva-2028355310.html

Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи

Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи - РИА Новости, 10.07.2025

Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи

Союзное государство России и Белоруссии открывает возможности для трудоустройства молодежи, заявила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:48:00+03:00

2025-07-10T13:48:00+03:00

2025-07-10T13:49:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

елена афанасьева

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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии открывает возможности для трудоустройства молодежи, заявила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза по труду и социальной политике, сенатор РФ Елена Афанасьева. Афанасьева участвует в заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Актуальные вопросы развития системы социального партнерства в сфере труда в Союзном государстве". По словам сенатора, в России мало трудовых мигрантов из Белоруссии, но и в Белоруссии немного российских трудовых мигрантов. "Они есть, но их настолько мало по сравнению с мигрантами, например, в Российской Федерации из Таджикистана, Узбекистана. Нам хотелось бы, чтобы больше белорусов приезжало работать в Россию. Мне бы хотелось, чтобы и русских больше приезжало работать в Белоруссию. Я думаю, что мы к этому потихоньку подойдем, потому что уже многие люди не видят, что Белоруссия это иностранное государство, хотя это так. Все думают, что это моя страна, мое союзное государство, где я могу спокойно жить и строить свое будущее. Такой подход тоже правилен. Потому что у нас тогда больше возможностей открывается, особенно для наших молодых людей", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20250709/minsk-2028236163.html

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белоруссия, россия, елена афанасьева