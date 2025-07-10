https://ria.ru/20250710/afanaseva-2028355310.html
Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи
Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи - РИА Новости, 10.07.2025
Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи
Союзное государство России и Белоруссии открывает возможности для трудоустройства молодежи, заявила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:48:00+03:00
2025-07-10T13:48:00+03:00
2025-07-10T13:49:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
елена афанасьева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838970209_172:697:2440:1973_1920x0_80_0_0_4b8cc8fe062965d79eff1611d07eca5d.jpg
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии открывает возможности для трудоустройства молодежи, заявила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза по труду и социальной политике, сенатор РФ Елена Афанасьева. Афанасьева участвует в заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Актуальные вопросы развития системы социального партнерства в сфере труда в Союзном государстве". По словам сенатора, в России мало трудовых мигрантов из Белоруссии, но и в Белоруссии немного российских трудовых мигрантов. "Они есть, но их настолько мало по сравнению с мигрантами, например, в Российской Федерации из Таджикистана, Узбекистана. Нам хотелось бы, чтобы больше белорусов приезжало работать в Россию. Мне бы хотелось, чтобы и русских больше приезжало работать в Белоруссию. Я думаю, что мы к этому потихоньку подойдем, потому что уже многие люди не видят, что Белоруссия это иностранное государство, хотя это так. Все думают, что это моя страна, мое союзное государство, где я могу спокойно жить и строить свое будущее. Такой подход тоже правилен. Потому что у нас тогда больше возможностей открывается, особенно для наших молодых людей", - сказала сенатор.
https://ria.ru/20250709/minsk-2028236163.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838970209_572:768:2179:1973_1920x0_80_0_0_8ace96b9782f060f308381a1f85bea45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, елена афанасьева
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Елена Афанасьева
Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи
Афанасьева: Союзное государство открывает большие возможности для труда молодежи
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии открывает возможности для трудоустройства молодежи, заявила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза по труду и социальной политике, сенатор РФ Елена Афанасьева.
Афанасьева участвует в заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Актуальные вопросы развития системы социального партнерства в сфере труда в Союзном государстве".
По словам сенатора, в России мало трудовых мигрантов из Белоруссии, но и в Белоруссии немного российских трудовых мигрантов.
"Они есть, но их настолько мало по сравнению с мигрантами, например, в Российской Федерации из Таджикистана, Узбекистана. Нам хотелось бы, чтобы больше белорусов приезжало работать в Россию. Мне бы хотелось, чтобы и русских больше приезжало работать в Белоруссию. Я думаю, что мы к этому потихоньку подойдем, потому что уже многие люди не видят, что Белоруссия это иностранное государство, хотя это так. Все думают, что это моя страна, мое союзное государство, где я могу спокойно жить и строить свое будущее. Такой подход тоже правилен. Потому что у нас тогда больше возможностей открывается, особенно для наших молодых людей", - сказала сенатор.