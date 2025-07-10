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Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи - РИА Новости, 10.07.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:48 10.07.2025 (обновлено: 13:49 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/afanaseva-2028355310.html
Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи
Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи - РИА Новости, 10.07.2025
Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи
Союзное государство России и Белоруссии открывает возможности для трудоустройства молодежи, заявила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:48:00+03:00
2025-07-10T13:49:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
елена афанасьева
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии открывает возможности для трудоустройства молодежи, заявила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза по труду и социальной политике, сенатор РФ Елена Афанасьева. Афанасьева участвует в заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Актуальные вопросы развития системы социального партнерства в сфере труда в Союзном государстве". По словам сенатора, в России мало трудовых мигрантов из Белоруссии, но и в Белоруссии немного российских трудовых мигрантов. "Они есть, но их настолько мало по сравнению с мигрантами, например, в Российской Федерации из Таджикистана, Узбекистана. Нам хотелось бы, чтобы больше белорусов приезжало работать в Россию. Мне бы хотелось, чтобы и русских больше приезжало работать в Белоруссию. Я думаю, что мы к этому потихоньку подойдем, потому что уже многие люди не видят, что Белоруссия это иностранное государство, хотя это так. Все думают, что это моя страна, мое союзное государство, где я могу спокойно жить и строить свое будущее. Такой подход тоже правилен. Потому что у нас тогда больше возможностей открывается, особенно для наших молодых людей", - сказала сенатор.
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белоруссия, россия, елена афанасьева
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Елена Афанасьева
Афанасьева: Союзное государство открывает возможности для работы молодежи

Афанасьева: Союзное государство открывает большие возможности для труда молодежи

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Парламентского Собрания Союза по труду и социальной политике, сенатор Елена Афанасьева
Председатель комиссии Парламентского Собрания Союза по труду и социальной политике, сенатор Елена Афанасьева - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комиссии Парламентского Собрания Союза по труду и социальной политике, сенатор Елена Афанасьева
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии открывает возможности для трудоустройства молодежи, заявила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза по труду и социальной политике, сенатор РФ Елена Афанасьева.
Афанасьева участвует в заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Актуальные вопросы развития системы социального партнерства в сфере труда в Союзном государстве".
По словам сенатора, в России мало трудовых мигрантов из Белоруссии, но и в Белоруссии немного российских трудовых мигрантов.
"Они есть, но их настолько мало по сравнению с мигрантами, например, в Российской Федерации из Таджикистана, Узбекистана. Нам хотелось бы, чтобы больше белорусов приезжало работать в Россию. Мне бы хотелось, чтобы и русских больше приезжало работать в Белоруссию. Я думаю, что мы к этому потихоньку подойдем, потому что уже многие люди не видят, что Белоруссия это иностранное государство, хотя это так. Все думают, что это моя страна, мое союзное государство, где я могу спокойно жить и строить свое будущее. Такой подход тоже правилен. Потому что у нас тогда больше возможностей открывается, особенно для наших молодых людей", - сказала сенатор.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияЕлена Афанасьева
 
 
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