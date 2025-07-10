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В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 10.07.2025
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20:45 10.07.2025 (обновлено: 20:48 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/aeroporty-2028447103.html
В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения
В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 10.07.2025
В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Жуковский", "Внуково" и "Домодедово", сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
жуковский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Жуковский", "Внуково" и "Домодедово", сообщает Росавиация.&quot;Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов&quot;, - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", жуковский
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Жуковский
В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово сняли ограничения

© РИА Новости / Мария СеливановаЗал вылета аэропорта Внуково
Зал вылета аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Зал вылета аэропорта Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Жуковский", "Внуково" и "Домодедово", сообщает Росавиация.
«

"Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Глава Минтранса назвал решение проблем в аэропортах одним из приоритетов
8 июля, 13:43
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Аэропорт "Жуковский"Жуковский
 
 
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