https://ria.ru/20250710/aeroporty-2028447103.html

В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения

В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 10.07.2025

В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Жуковский", "Внуково" и "Домодедово", сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэропорт "жуковский"

жуковский

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Жуковский", "Внуково" и "Домодедово", сообщает Росавиация."Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html

жуковский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", жуковский