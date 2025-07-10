https://ria.ru/20250710/aeroporty-2028447103.html
В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения
В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 10.07.2025
В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Жуковский", "Внуково" и "Домодедово", сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:45:00+03:00
2025-07-10T20:45:00+03:00
2025-07-10T20:48:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
жуковский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Жуковский", "Внуково" и "Домодедово", сообщает Росавиация."Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", жуковский
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Жуковский
В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово сняли ограничения