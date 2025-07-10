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Песков прокомментировал ситуацию с аэропортами на юге России - РИА Новости, 10.07.2025
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12:43 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/aeroporty-2028336168.html
Песков прокомментировал ситуацию с аэропортами на юге России
Песков прокомментировал ситуацию с аэропортами на юге России - РИА Новости, 10.07.2025
Песков прокомментировал ситуацию с аэропортами на юге России
Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:43:00+03:00
2025-07-10T12:43:00+03:00
россия
республика крым
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность запуска аэропортов на юге страны.
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россия, республика крым, дмитрий песков, экономика
Россия, Республика Крым, Дмитрий Песков, Экономика
Песков прокомментировал ситуацию с аэропортами на юге России

Песков: работу аэропортов на юге России запустят, когда позволят условия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность запуска аэропортов на юге страны.
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Стало известно, сколько рейсов сможет обслуживать аэропорт Геленджика
9 июля, 18:35
 
РоссияРеспублика КрымДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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