https://ria.ru/20250710/aeroporty-2028336168.html

Песков прокомментировал ситуацию с аэропортами на юге России

Песков прокомментировал ситуацию с аэропортами на юге России - РИА Новости, 10.07.2025

Песков прокомментировал ситуацию с аэропортами на юге России

Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:43:00+03:00

2025-07-10T12:43:00+03:00

2025-07-10T12:43:00+03:00

россия

республика крым

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность запуска аэропортов на юге страны.

https://ria.ru/20250709/aeroport-2028207928.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, республика крым, дмитрий песков, экономика