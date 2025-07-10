Эксперт оценил востребованность аэропорта Геленджика
Пантелеев: аэропорт Геленджика будет востребован туристами и жителями Кубани
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика будет востребован не только туристами, но и жителями Краснодарского края, которые обеспечат спрос в осенне-зимний период, с открытием аэропорта главное - организовать наземное сообщение, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"В нынешней ситуации аэропорт Геленджика получит большое преимущество за счет того, что он станет ближайшей воздушной гаванью к Краснодару, Анапе, Керчи и другим городам. Это означает, что он может быть востребован и со стороны жителей Краснодарского края, отчасти и Крыма. А это даст возможность обеспечить более равномерную загрузку... Главное - организовать наземное сообщение, парковочные пространства", - рассказал Пантелеев.
По словам эксперта, если ранее Геленджик воспринимался как курортный аэропорт с пиком нагрузки в весенне-летнем сезоне, то поездки местных жителей обеспечат спрос и в осенне-зимний период.
"Впрочем, это окно возможностей сохранится до тех пор, пока не откроются аэропорты Краснодара, Анапы, Симферополя", - уточнил собеседник агентства.
В целом, по его мнению, для отрасли было бы полезно расширение доступного для полетов участка воздушного пространства над Кавказом и Чёрным морем. Это позволило бы спрямить маршруты, сократить время в пути и, как следствие, более эффективно использовать парк воздушных судов, отметил Пантелеев.
Как сообщила Росавиация накануне, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило удвоить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.