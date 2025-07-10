Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск
Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск по уголовной статье
© Фото : соцсети Дмитрия ЗахватоваАдвокат Дмитрий Захватов
© Фото : соцсети Дмитрия Захватова
Адвокат Дмитрий Захватов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
© МВД РоссииАдвокат Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье
© МВД России
Адвокат Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье
По какой именно статье разыскивается Захватов, не уточняется.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.
* признан террористической организацией, запрещен в РФ
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