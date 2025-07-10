https://ria.ru/20250710/advokat-2028429223.html

Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск

Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск - РИА Новости, 10.07.2025

Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск

Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:40:00+03:00

2025-07-10T18:40:00+03:00

2025-07-10T18:43:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Захватов, не уточняется. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.* признан террористической организацией, запрещен в РФ

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