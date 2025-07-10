Рейтинг@Mail.ru
Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 10.07.2025 (обновлено: 18:43 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/advokat-2028429223.html
Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск
Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск - РИА Новости, 10.07.2025
Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск
Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:40:00+03:00
2025-07-10T18:43:00+03:00
происшествия
москва
россия
pussy riot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028427267_0:62:461:321_1920x0_80_0_0_0564664f75f1480f0f5788c1fd9b176f.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Захватов, не уточняется. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.* признан террористической организацией, запрещен в РФ
https://ria.ru/20250704/polozov-2027233424.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028427267_0:35:461:381_1920x0_80_0_0_0739d1df85d2af3303d884756ca6deca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, pussy riot
Происшествия, Москва, Россия, Pussy Riot
Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск

Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск по уголовной статье

© Фото : соцсети Дмитрия ЗахватоваАдвокат Дмитрий Захватов
Адвокат Дмитрий Захватов - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : соцсети Дмитрия Захватова
Адвокат Дмитрий Захватов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
© МВД РоссииАдвокат Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье
Адвокат Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© МВД России
Адвокат Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье
По какой именно статье разыскивается Захватов, не уточняется.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.
* признан террористической организацией, запрещен в РФ
Николай Полозов* - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Адвоката Полозова* объявили в розыск
4 июля, 16:45
 
ПроисшествияМоскваРоссияPussy Riot
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала