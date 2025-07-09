https://ria.ru/20250709/zona-2028118716.html
Песков рассказал о создании буферной зоны
Песков рассказал о создании буферной зоны - РИА Новости, 09.07.2025
Песков рассказал о создании буферной зоны
Российские войска продвигаются вперед в зоне специальной военной операции и создают буферную зону для обеспечения безопасности, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:36:00+03:00
2025-07-09T12:36:00+03:00
2025-07-09T12:51:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед в зоне специальной военной операции и создают буферную зону для обеспечения безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов. Эта работа военных продолжается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал о создании буферной зоны
Песков: ВС РФ продвигаются и создают буферную зону