https://ria.ru/20250709/zona-2028118716.html

Песков рассказал о создании буферной зоны

Песков рассказал о создании буферной зоны - РИА Новости, 09.07.2025

Песков рассказал о создании буферной зоны

Российские войска продвигаются вперед в зоне специальной военной операции и создают буферную зону для обеспечения безопасности, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:36:00+03:00

2025-07-09T12:36:00+03:00

2025-07-09T12:51:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед в зоне специальной военной операции и создают буферную зону для обеспечения безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов. Эта работа военных продолжается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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россия, дмитрий песков, безопасность