https://ria.ru/20250709/zhena-2028057623.html

Жена Цапка пыталась снять арест с автомобилей

Жена Цапка пыталась снять арест с автомобилей - РИА Новости, 09.07.2025

Жена Цапка пыталась снять арест с автомобилей

Гражданская супруга покойного главаря кущевской банды Сергея Цапка через суд пыталась снять арест с трех своих автомобилей, стоимость которых на вторичном рынке РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:29:00+03:00

2025-07-09T05:29:00+03:00

2025-07-09T05:29:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Гражданская супруга покойного главаря кущевской банды Сергея Цапка через суд пыталась снять арест с трех своих автомобилей, стоимость которых на вторичном рынке в сумме составляет почти 2 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах и данных сервиса по продаже авто, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, Анжела Мария Оделин Феррер обращалась в суд с иском к ГУМВД России по Ростовской области с требованием освободить имущество от ареста, а именно: автомобили Audi Q7, Audi A8 и Nissan X-Trail. На данные транспортные средства наложено ограничение - запрет на регистрационные действия. Уточняется, что данная мера была принята в рамках уголовного дела, возбуждённого в 2010 году, в том числе, в отношении Цапка. Из документов следует, что ограничения на имущество Феррер были наложены на основании того, что потерпевшими по уголовному делу был предъявлен иск, а следствие, по мнению истца, ошибочно полагало, что она является женой Цапка. Уточняется, что женщина не была его супругой, что "подтверждается актами гражданского состояния". Согласно документам, сторона истца также указывала, что уголовное дело, в рамках которого арестовали ее автомобили, было окончено, в отношении виновных лиц вынесен приговор, а в пользу потерпевших за счет имущества, оставшегося после смерти Цапка, ко взысканию была назначена выплата компенсации морального вреда в размере 150 миллионов рублей. "Указанная сумма уплачена, требования исполнительного документа исполнены в полном объеме. Умерший… должником не является и являться не может в виду прекращения полной процессуальной правоспособности в связи со смертью", следует из документов. Автомобили, которым более 13-15 лет, как сообщается в документах, истец хотела утилизировать либо продать. По данным сервиса Авто.ру, цены в Москве на Audi Q7 2005-2010 годов выпуска стартуют от 825 тысяч рублей, за модель Audi A8 продавцы просят от 670 тысяч рублей. Nissan X-Trail на вторичном рынке будет стоить от 460 тысяч рублей. Также в документах указано, что она в течение нескольких лет в полном объеме уплачивает налоговые платежи за находящиеся под арестом транспортные средства, но не имеет возможности реализовать свои права как собственника имущества. В документах уточняется, что суд нашел требования Феррер не подлежащими удовлетворению, поскольку их обоснованность в ходе судебного разбирательства по делу не доказана и обстоятельств, свидетельствующих о наложении ареста в рамках вышеуказанного уголовного дела в ходе его рассмотрения не установлено. Таким образом, истец не представила доказательств, подтверждающих обстоятельства, влекущие за собой снятие ареста с автомобилей, говорится в документах. Согласно документам, она обжаловала решение в апелляционном и кассационном судах, но получила отказы. Банда Цапков орудовала в Коаснодарском крае в 1990-2000-х годах. ОПГ промышляла грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды напали на дом семьи фермера в станице Кущевской, убив 12 человек. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Главаря ОПГ Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

https://ria.ru/20250611/biznesmen-2022158562.html

https://ria.ru/20250116/zemli-1994084003.html

https://ria.ru/20250611/chleny-2022152497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ростовская область, москва, сергей цапок