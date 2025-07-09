В московском транспорте в среду раздают питьевую воду из-за жары
Дептранс: в московском транспорте в среду раздают питьевую воду из-за жары
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРаздача бутилированной воды пассажирам в вестибюле станции "Филевский парк" Московского метрополитена
Раздача бутилированной воды пассажирам в вестибюле станции "Филевский парк" Московского метрополитена
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Питьевую воду раздают в московском транспорте в среду из-за жары, сообщил столичный департамент транспорта.
"Бесплатно раздаем воду пассажирам столичного транспорта второй день подряд... С 12.00 получить бутылки с водой можно на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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Департамент транспорта отметил, что прохладную воду раздают в зоне отправления поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале. Пассажирам также предлагают бутилированную воду на автовокзалах "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Северные ворота" и "Южные ворота", добавил дептранс.
"С 14.00 до 17.00 сотрудники ЦППК раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, на станциях МЦД "Площадь трех вокзалов", "Тушинская", "Выхино", "Одинцово" и на станции "Мытищи", - добавляется в сообщении столичного департамента транспорта.
Дептранс уточнил, что сотрудники МТППК с 14.00 предлагают пассажирам воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково". Бутылки с водой также могут взять пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах, указал департамент транспорта.
"Бутилированную воду также раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город", - подчеркивается в сообщении дептранса.