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Москвичей предупредили о 35-градусной жаре - РИА Новости, 09.07.2025
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12:01 09.07.2025 (обновлено: 12:04 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/zhara-2028110566.html
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре - РИА Новости, 09.07.2025
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре
Очень жаркая погода ожидается в Москве на выходных, воздух прогреется до плюс 35 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025
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2025-07-09T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Очень жаркая погода ожидается в Москве на выходных, воздух прогреется до плюс 35 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."В ближайшие 5 дней в столичном регионе сохранится жаркая погода, поэтому нужно подготовить себя к тому, что в выходные дни температура в Москве будет превышать климатическую норму на 7 градусов. Ожидается жара с температурой плюс 33 - плюс 35 градусов, что довольно много для предстоящих выходных", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что с понедельника температура может чуть понизится, но все равно сохранится выше плюс 30 градусов."Нужно подготовить себя к тому, что погода будет некомфортная для большинства метеозависимых людей. Недостаток кислорода будет ощутим. После 11 часов в жару очень вредно находиться на улице, особенно пожилым людям и детям, чтобы не получить тепловые удары", - предупредила Позднякова.
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре

Москвичей предупредили о 35-градусной жаре на выходных

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДевушка отдыхает в Аптекарском огороде в Москве
Девушка отдыхает в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Девушка отдыхает в Аптекарском огороде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Очень жаркая погода ожидается в Москве на выходных, воздух прогреется до плюс 35 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"В ближайшие 5 дней в столичном регионе сохранится жаркая погода, поэтому нужно подготовить себя к тому, что в выходные дни температура в Москве будет превышать климатическую норму на 7 градусов. Ожидается жара с температурой плюс 33 - плюс 35 градусов, что довольно много для предстоящих выходных", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что с понедельника температура может чуть понизится, но все равно сохранится выше плюс 30 градусов.
"Нужно подготовить себя к тому, что погода будет некомфортная для большинства метеозависимых людей. Недостаток кислорода будет ощутим. После 11 часов в жару очень вредно находиться на улице, особенно пожилым людям и детям, чтобы не получить тепловые удары", - предупредила Позднякова.
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