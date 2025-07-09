https://ria.ru/20250709/zhara-2028110566.html
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре - РИА Новости, 09.07.2025
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре
Очень жаркая погода ожидается в Москве на выходных, воздух прогреется до плюс 35 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:01:00+03:00
2025-07-09T12:01:00+03:00
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погода
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Очень жаркая погода ожидается в Москве на выходных, воздух прогреется до плюс 35 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."В ближайшие 5 дней в столичном регионе сохранится жаркая погода, поэтому нужно подготовить себя к тому, что в выходные дни температура в Москве будет превышать климатическую норму на 7 градусов. Ожидается жара с температурой плюс 33 - плюс 35 градусов, что довольно много для предстоящих выходных", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что с понедельника температура может чуть понизится, но все равно сохранится выше плюс 30 градусов."Нужно подготовить себя к тому, что погода будет некомфортная для большинства метеозависимых людей. Недостаток кислорода будет ощутим. После 11 часов в жару очень вредно находиться на улице, особенно пожилым людям и детям, чтобы не получить тепловые удары", - предупредила Позднякова.
https://ria.ru/20250709/pogoda-2028052644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре на выходных
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Очень жаркая погода ожидается в Москве на выходных, воздух прогреется до плюс 35 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"В ближайшие 5 дней в столичном регионе сохранится жаркая погода, поэтому нужно подготовить себя к тому, что в выходные дни температура в Москве
будет превышать климатическую норму на 7 градусов. Ожидается жара с температурой плюс 33 - плюс 35 градусов, что довольно много для предстоящих выходных", - рассказала Позднякова
.
Синоптик отметила, что с понедельника температура может чуть понизится, но все равно сохранится выше плюс 30 градусов.
"Нужно подготовить себя к тому, что погода будет некомфортная для большинства метеозависимых людей. Недостаток кислорода будет ощутим. После 11 часов в жару очень вредно находиться на улице, особенно пожилым людям и детям, чтобы не получить тепловые удары", - предупредила Позднякова.