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Песков назвал жалобы Украины и Нидерландов на Россию ничтожными - РИА Новости, 09.07.2025
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12:38 09.07.2025 (обновлено: 13:09 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/zhaloby-2028119479.html
Песков назвал жалобы Украины и Нидерландов на Россию ничтожными
Песков назвал жалобы Украины и Нидерландов на Россию ничтожными - РИА Новости, 09.07.2025
Песков назвал жалобы Украины и Нидерландов на Россию ничтожными
Россия не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека по жалобам Украины и Нидерландов на действия Москвы, так как считает их ничтожными,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:38:00+03:00
2025-07-09T13:09:00+03:00
европейский суд по правам человека (еспч)
нидерланды
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека по жалобам Украины и Нидерландов на действия Москвы, так как считает их ничтожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ЕСПЧ во вторник сообщил, что 9 июля вынесет решение по иску Нидерландов и Украины против России, который касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17. Решение будет вынесено на публичном слушании в среду."Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, отслеживает ли российская сторона деятельность ЕСПЧ и собирается ли выполнять решение.Дело касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17, а также российской специальной военной операции на Украине с 2022 года.ЕСПЧ начал рассмотрение совместной жалобы Нидерландов и Украины в адрес России 26 января 2022 года. Спустя год - 25 января 2023 года - суд в Страсбурге признал этот иск частично приемлемым. В то же время он признал индивидуальные жалобы Украины против РФ, касающиеся вывоза детей с востока Украины в 2014 году, неприемлемыми.Украина ранее подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Летом 2023 года ЕСПЧ отклонил жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы суда. В жалобе, поданной Россией в ЕСПЧ, утверждалось, что Украина несет ответственность за гибель пассажиров рейса MH17, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, так как страна не закрыла свое воздушное пространство. В иске также шла речь о нарушениях прав человека на Украине с 2014 года, в том числе убийствах, похищениях, насильственном перемещении, вмешательстве при голосовании, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html
https://ria.ru/20250515/reys-2017241289.html
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европейский суд по правам человека (еспч), нидерланды, россия, украина, в мире, дмитрий песков
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Нидерланды, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
Песков назвал жалобы Украины и Нидерландов на Россию ничтожными

Песков: РФ не будет выполнять решения ЕСПЧ по жалобам Украины и Нидерландов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека по жалобам Украины и Нидерландов на действия Москвы, так как считает их ничтожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ЕСПЧ во вторник сообщил, что 9 июля вынесет решение по иску Нидерландов и Украины против России, который касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17. Решение будет вынесено на публичном слушании в среду.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17
"Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, отслеживает ли российская сторона деятельность ЕСПЧ и собирается ли выполнять решение.
Дело касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17, а также российской специальной военной операции на Украине с 2022 года.
ЕСПЧ начал рассмотрение совместной жалобы Нидерландов и Украины в адрес России 26 января 2022 года. Спустя год - 25 января 2023 года - суд в Страсбурге признал этот иск частично приемлемым. В то же время он признал индивидуальные жалобы Украины против РФ, касающиеся вывоза детей с востока Украины в 2014 году, неприемлемыми.
Украина ранее подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17
15 мая, 23:59
Летом 2023 года ЕСПЧ отклонил жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы суда. В жалобе, поданной Россией в ЕСПЧ, утверждалось, что Украина несет ответственность за гибель пассажиров рейса MH17, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, так как страна не закрыла свое воздушное пространство. В иске также шла речь о нарушениях прав человека на Украине с 2014 года, в том числе убийствах, похищениях, насильственном перемещении, вмешательстве при голосовании, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс выступает на форуме по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Нидерландах рассказали об отношениях с Россией после крушения MH17
31 мая, 15:42
 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)НидерландыРоссияУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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