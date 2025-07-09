Песков назвал жалобы Украины и Нидерландов на Россию ничтожными
Песков: РФ не будет выполнять решения ЕСПЧ по жалобам Украины и Нидерландов
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека по жалобам Украины и Нидерландов на действия Москвы, так как считает их ничтожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ЕСПЧ во вторник сообщил, что 9 июля вынесет решение по иску Нидерландов и Украины против России, который касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17. Решение будет вынесено на публичном слушании в среду.
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17
"Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, отслеживает ли российская сторона деятельность ЕСПЧ и собирается ли выполнять решение.
Дело касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17, а также российской специальной военной операции на Украине с 2022 года.
ЕСПЧ начал рассмотрение совместной жалобы Нидерландов и Украины в адрес России 26 января 2022 года. Спустя год - 25 января 2023 года - суд в Страсбурге признал этот иск частично приемлемым. В то же время он признал индивидуальные жалобы Украины против РФ, касающиеся вывоза детей с востока Украины в 2014 году, неприемлемыми.
Украина ранее подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17
15 мая, 23:59
Летом 2023 года ЕСПЧ отклонил жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы суда. В жалобе, поданной Россией в ЕСПЧ, утверждалось, что Украина несет ответственность за гибель пассажиров рейса MH17, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, так как страна не закрыла свое воздушное пространство. В иске также шла речь о нарушениях прав человека на Украине с 2014 года, в том числе убийствах, похищениях, насильственном перемещении, вмешательстве при голосовании, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.