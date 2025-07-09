https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028198146.html

В США обвинили Зеленского в подавлении политической оппозиции

В США обвинили Зеленского в подавлении политической оппозиции - РИА Новости, 09.07.2025

В США обвинили Зеленского в подавлении политической оппозиции

Американский адвокат Роберт Амстердам и международная юридическая фирма Amsterdam & Partners, комментируя лишение митрополита канонической Украинской... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:53:00+03:00

2025-07-09T17:53:00+03:00

2025-07-09T17:53:00+03:00

украина

владимир зеленский

служба безопасности украины

верховная рада украины

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014319075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bdd9c90b7839ec05d0e00a9d36bb9fc.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американский адвокат Роберт Амстердам и международная юридическая фирма Amsterdam & Partners, комментируя лишение митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия гражданства Украины, заявили, что такая практика стала отличительной чертой более широкой стратегии Владимира Зеленского по подавлению политической оппозиции. "Практика лишения гражданства стала отличительной чертой более широкой стратегии... Зеленского по подавлению политической оппозиции", - говорится в заявлении. В заявлении подчеркивается, что Амстердам и его юридическая фирма возмущены лишением гражданства Онуфрия. "Этот поступок Владимира Зеленского представляет собой грубое нарушение как национальных, так и международных правовых норм и знаменует опасный поворотный момент в кампании украинского правительства против УПЦ... Этот шаг сигнализирует о новом этапе религиозных репрессий. Amsterdam & Partners LLP будет взаимодействовать на самом высоком уровне с соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе в Соединенных Штатах, Европе и международных организациях, для координации решительных и принципиальных ответных мер", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте фирмы. СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. По мнению экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, лишение Онуфрия украинского гражданства - "не случайность", а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250705/mitropolit-2027393713.html

https://ria.ru/20250702/grazhdanstvo-2026801774.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц