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СМИ раскрыли секретные планы Запада против России - РИА Новости, 09.07.2025
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22:58 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zapad-2028239355.html
СМИ раскрыли секретные планы Запада против России
СМИ раскрыли секретные планы Запада против России - РИА Новости, 09.07.2025
СМИ раскрыли секретные планы Запада против России
ЕС в случае попытки ввода войск на Украину столкнется с проблемой мобилизации достаточного количества подготовленных солдат, искать их будут, скорее всего, в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:58:00+03:00
2025-07-09T22:58:00+03:00
польша
хорватия
москва
владимир путин
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ЕС в случае попытки ввода войск на Украину столкнется с проблемой мобилизации достаточного количества подготовленных солдат, искать их будут, скорее всего, в Восточной Европе, пишет обозреватель Антун Роша в статье для хорватского издания Advance."С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Правда, Словакия и Венгрия уже самоустранились. Но именно Польша и Хорватия станут основным местом вербовки", — отмечается в материале.По мнению автора статьи, европейские элиты всегда воспринимали граждан этих "окраинных" стран как ресурс, "расходный материал, который восстанавливается рождаемостью".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250709/nato-2028235358.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028212083.html
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польша, хорватия, москва, владимир путин, нато, евросоюз, в мире
Польша, Хорватия, Москва, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, В мире
СМИ раскрыли секретные планы Запада против России

Advance: в случае войны Запада с РФ солдат будут набирать в Польше и Хорватии

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ЕС в случае попытки ввода войск на Украину столкнется с проблемой мобилизации достаточного количества подготовленных солдат, искать их будут, скорее всего, в Восточной Европе, пишет обозреватель Антун Роша в статье для хорватского издания Advance.
"С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Правда, Словакия и Венгрия уже самоустранились. Но именно Польша и Хорватия станут основным местом вербовки", — отмечается в материале.
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По мнению автора статьи, европейские элиты всегда воспринимали граждан этих "окраинных" стран как ресурс, "расходный материал, который восстанавливается рождаемостью".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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