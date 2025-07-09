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Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 09.07.2025 (обновлено: 12:13 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/zapad-2028113867.html
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 09.07.2025
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, польскую самоходку Krab, три станции... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:09:00+03:00
2025-07-09T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, польскую самоходку Krab, три станции РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка Харьковской области, Колодези, Яцковка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 18 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, польскую самоходку Krab, три станции РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка Харьковской области, Колодези, Яцковка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 18 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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