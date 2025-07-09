https://ria.ru/20250709/zapad-2028113867.html

Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО за сутки

Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 09.07.2025

Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, польскую самоходку Krab, три станции... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:09:00+03:00

2025-07-09T12:09:00+03:00

2025-07-09T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, польскую самоходку Krab, три станции РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка Харьковской области, Колодези, Яцковка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 18 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)