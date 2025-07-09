https://ria.ru/20250709/zakonoproekt-2028067330.html
Попова рассказала о проекте о платформенной экономике
Попова рассказала о проекте о платформенной экономике - РИА Новости, 09.07.2025
Попова рассказала о проекте о платформенной экономике
Законопроект о платформенной экономике, который правительство внесло в Госдуму, усилит защиту прав потребителей на цифровых платформах, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T08:10:00+03:00
2025-07-09T08:10:00+03:00
2025-07-09T08:10:00+03:00
россия
женева (город)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Законопроект о платформенной экономике, который правительство внесло в Госдуму, усилит защиту прав потребителей на цифровых платформах, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7 по 11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы очень много делаем в Российской Федерации для того, чтобы защищать своих потребителей. И буквально на прошлой неделе правительство Российской Федерации приняло решение о внесении в Государственную Думу проекта закона о платформенной экономике. Нормы, которые там приведены, должны усилить защиту потребителей на цифровых платформах. Это как раз один из самых недавних шагов Российской Федерации в защиту прав потребителей", - сказала она. Правительство РФ внесло законопроект о регулировании цифровых платформ в Госдуму 3 июля. Среди ключевых мер - обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу, а также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность для связи с поставщиками.
https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026418580.html
https://ria.ru/20250625/marketpleysy-2025230882.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, женева (город), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Женева (город), Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Попова рассказала о проекте о платформенной экономике
Попова: проект о платформенной экономике усилит защиту прав потребителей