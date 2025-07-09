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"Готова подписаться". Захарова ответила Стуббу словами из речи Суворова - РИА Новости, 09.07.2025
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16:33 09.07.2025 (обновлено: 16:44 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/zakharova-2028172048.html
"Готова подписаться". Захарова ответила Стуббу словами из речи Суворова
"Готова подписаться". Захарова ответила Стуббу словами из речи Суворова - РИА Новости, 09.07.2025
"Готова подписаться". Захарова ответила Стуббу словами из речи Суворова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова финского президента Александера Стубба о способности россиян РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:33:00+03:00
2025-07-09T16:44:00+03:00
александер стубб
россия
в мире
финляндия
мария захарова
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова финского президента Александера Стубба о способности россиян переносить страдания и боль."Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться", — сказала она.Политик также вспомнила слова великого русского полководца Суворова о русских."Идти назад — стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой", — процитировала она изречение военачальника.Стубб прав в том, что переносить страдания — в крови и в жизненной философии россиян, заключила она.Захарова на брифинге также отметила, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, добавив, что создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.
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александер стубб, россия, в мире, финляндия, мария захарова
Александер Стубб, Россия, В мире, Финляндия, Мария Захарова
"Готова подписаться". Захарова ответила Стуббу словами из речи Суворова

Захарова ответила Стуббу словами Суворова о стойкости России

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова финского президента Александера Стубба о способности россиян переносить страдания и боль.

Финский лидер сделал это заявление на прошлой неделе, добавив, что это качество стало главным препятствием для Запада.

"Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться", — сказала она.
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Политик также вспомнила слова великого русского полководца Суворова о русских.
"Идти назад — стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой", — процитировала она изречение военачальника.
Стубб прав в том, что переносить страдания — в крови и в жизненной философии россиян, заключила она.
Захарова на брифинге также отметила, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, добавив, что создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.
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