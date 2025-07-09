https://ria.ru/20250709/zakharova-2028172048.html

"Готова подписаться". Захарова ответила Стуббу словами из речи Суворова

"Готова подписаться". Захарова ответила Стуббу словами из речи Суворова - РИА Новости, 09.07.2025

"Готова подписаться". Захарова ответила Стуббу словами из речи Суворова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова финского президента Александера Стубба о способности россиян РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:33:00+03:00

2025-07-09T16:33:00+03:00

2025-07-09T16:44:00+03:00

александер стубб

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова финского президента Александера Стубба о способности россиян переносить страдания и боль."Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться", — сказала она.Политик также вспомнила слова великого русского полководца Суворова о русских."Идти назад — стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой", — процитировала она изречение военачальника.Стубб прав в том, что переносить страдания — в крови и в жизненной философии россиян, заключила она.Захарова на брифинге также отметила, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, добавив, что создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.

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