https://ria.ru/20250709/zaharova-2028139904.html

Разделение украинцев по языковому признаку нарушает конституцию, заявил МИД

Разделение украинцев по языковому признаку нарушает конституцию, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025

Разделение украинцев по языковому признаку нарушает конституцию, заявил МИД

Попытки уполномоченного по защите гражданского языка на Украине Тараса Креминя разделить жителей Украины на "правильных" и "неправильных" по языковому признаку... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:18:00+03:00

2025-07-09T14:18:00+03:00

2025-07-09T14:18:00+03:00

в мире

украина

россия

тарас креминь

мария захарова

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883071226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afba62c6def77c36e24fa0b7c666c376.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Попытки уполномоченного по защите гражданского языка на Украине Тараса Креминя разделить жителей Украины на "правильных" и "неправильных" по языковому признаку нарушают конституцию страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Несмотря на все старания шпрехен-фюрера (Тараса Креминя - ред.), люди не спешат переходить на "мову", продолжая говорить на родном для них русском языке. Попытки поделить жителей Украины на, как он там сформулировал, "правильных" и "неправильных" по языковому принципу не только не способствуют защите государственного языка, но и напрямую нарушает конституцию Украины, в которой содержится прямой запрет на дискриминацию и также гарантируется защита и развитие русского языка", - сказала Захарова в ходе брифинга. Представитель российского МИД также отмечает, что в последнее время на Украине значительно снизилось количество школьников, изучающих русский язык, указав, что это вызвано запретом со стороны киевского режима, а не отсутствием у молодежи желания изучать русский язык. "Такие запреты ведут только к расколу общества, заставляя людей доносить друг на друга, шпионить друг за другом, ненавидеть друг друга", - заявила Захарова, комментируя деятельность Креминя. Второго июля Верховная рада Украины не продлила контракт с уполномоченным по защите гражданского языка на Украине Тарасом Креминем. По появившейся в СМИ информации, на его место министерство юстиции Украины предлагает кандидатуру актера и режиссера Александра Завальского, который не раз подчеркивал, что "язык нельзя навязывать силой, а нужно давать мотивацию для его изучения". В 2021 году уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство, покинуть страну. С 2014 года на Украине идет активная политика притеснения русского языка, принимаются законы, ограничивающие использование русского языка и языков национальных меньшинств. Также были введены запреты на изучение русского в школах и вузах, от учащихся требуют общаться исключительно на украинском языке, что не раз становилось поводом для конфликтов.

https://ria.ru/20250503/ukraina-2014744719.html

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001028077.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, тарас креминь, мария захарова, верховная рада украины