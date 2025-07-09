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Разделение украинцев по языковому признаку нарушает конституцию, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025
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14:18 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zaharova-2028139904.html
Разделение украинцев по языковому признаку нарушает конституцию, заявил МИД
Разделение украинцев по языковому признаку нарушает конституцию, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025
Разделение украинцев по языковому признаку нарушает конституцию, заявил МИД
Попытки уполномоченного по защите гражданского языка на Украине Тараса Креминя разделить жителей Украины на "правильных" и "неправильных" по языковому признаку... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:18:00+03:00
2025-07-09T14:18:00+03:00
в мире
украина
россия
тарас креминь
мария захарова
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Попытки уполномоченного по защите гражданского языка на Украине Тараса Креминя разделить жителей Украины на "правильных" и "неправильных" по языковому признаку нарушают конституцию страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Несмотря на все старания шпрехен-фюрера (Тараса Креминя - ред.), люди не спешат переходить на "мову", продолжая говорить на родном для них русском языке. Попытки поделить жителей Украины на, как он там сформулировал, "правильных" и "неправильных" по языковому принципу не только не способствуют защите государственного языка, но и напрямую нарушает конституцию Украины, в которой содержится прямой запрет на дискриминацию и также гарантируется защита и развитие русского языка", - сказала Захарова в ходе брифинга. Представитель российского МИД также отмечает, что в последнее время на Украине значительно снизилось количество школьников, изучающих русский язык, указав, что это вызвано запретом со стороны киевского режима, а не отсутствием у молодежи желания изучать русский язык. "Такие запреты ведут только к расколу общества, заставляя людей доносить друг на друга, шпионить друг за другом, ненавидеть друг друга", - заявила Захарова, комментируя деятельность Креминя. Второго июля Верховная рада Украины не продлила контракт с уполномоченным по защите гражданского языка на Украине Тарасом Креминем. По появившейся в СМИ информации, на его место министерство юстиции Украины предлагает кандидатуру актера и режиссера Александра Завальского, который не раз подчеркивал, что "язык нельзя навязывать силой, а нужно давать мотивацию для его изучения". В 2021 году уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство, покинуть страну. С 2014 года на Украине идет активная политика притеснения русского языка, принимаются законы, ограничивающие использование русского языка и языков национальных меньшинств. Также были введены запреты на изучение русского в школах и вузах, от учащихся требуют общаться исключительно на украинском языке, что не раз становилось поводом для конфликтов.
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014744719.html
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001028077.html
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в мире, украина, россия, тарас креминь, мария захарова, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Тарас Креминь, Мария Захарова, Верховная Рада Украины
Разделение украинцев по языковому признаку нарушает конституцию, заявил МИД

Захарова: попытки Креминя разделить украинцев по языку нарушают конституцию

© AP Photo / Jose Luis MaganaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Попытки уполномоченного по защите гражданского языка на Украине Тараса Креминя разделить жителей Украины на "правильных" и "неправильных" по языковому признаку нарушают конституцию страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на все старания шпрехен-фюрера (Тараса Креминя - ред.), люди не спешат переходить на "мову", продолжая говорить на родном для них русском языке. Попытки поделить жителей Украины на, как он там сформулировал, "правильных" и "неправильных" по языковому принципу не только не способствуют защите государственного языка, но и напрямую нарушает конституцию Украины, в которой содержится прямой запрет на дискриминацию и также гарантируется защита и развитие русского языка", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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Представитель российского МИД также отмечает, что в последнее время на Украине значительно снизилось количество школьников, изучающих русский язык, указав, что это вызвано запретом со стороны киевского режима, а не отсутствием у молодежи желания изучать русский язык.
"Такие запреты ведут только к расколу общества, заставляя людей доносить друг на друга, шпионить друг за другом, ненавидеть друг друга", - заявила Захарова, комментируя деятельность Креминя.
Второго июля Верховная рада Украины не продлила контракт с уполномоченным по защите гражданского языка на Украине Тарасом Креминем. По появившейся в СМИ информации, на его место министерство юстиции Украины предлагает кандидатуру актера и режиссера Александра Завальского, который не раз подчеркивал, что "язык нельзя навязывать силой, а нужно давать мотивацию для его изучения".
В 2021 году уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство, покинуть страну.
С 2014 года на Украине идет активная политика притеснения русского языка, принимаются законы, ограничивающие использование русского языка и языков национальных меньшинств. Также были введены запреты на изучение русского в школах и вузах, от учащихся требуют общаться исключительно на украинском языке, что не раз становилось поводом для конфликтов.
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