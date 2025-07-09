Захарова прокомментировала публикацию Германии с искаженным флагом СССР
Захарова призвала Германию ответить за публикацию с искаженным флагом СССР
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что хотела бы получить ответ от немецкой стороны за публикацию с искаженным флагом СССР в Telegram-канале посольства Германии в Москве.
Ранее Захарова написала в своем Telegram-канале, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном аккаунте в мессенджере публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП".
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве, и нацистского флага для сравнения
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве, и нацистского флага для сравнения
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
"Визуально в этом формате на уровне подсознания это должно было ассоциироваться с нацистским полотнищем… Для того, чтобы рывками внедрять в сознание, что ни в какой такой миролюбивой, как они сейчас будут утверждать, Германии никогда никакого нацизма как бы и не было, а был он с другой стороны. И будет делать это разными способами. Вопрос: как это у них получилось? Здесь, конечно, хотелось бы все-таки получить ответ", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она назвала ужасом и антиисторическим фейком публикацию посольства Германии.