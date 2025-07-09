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Захарова прокомментировала публикацию Германии с искаженным флагом СССР - РИА Новости, 09.07.2025
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09:42 09.07.2025 (обновлено: 09:46 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/zaharova-2028076643.html
Захарова прокомментировала публикацию Германии с искаженным флагом СССР
Захарова прокомментировала публикацию Германии с искаженным флагом СССР - РИА Новости, 09.07.2025
Захарова прокомментировала публикацию Германии с искаженным флагом СССР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что хотела бы получить ответ от немецкой стороны за публикацию с искаженным флагом СССР в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:42:00+03:00
2025-07-09T09:46:00+03:00
в мире
германия
вторая мировая война (1939-1945)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что хотела бы получить ответ от немецкой стороны за публикацию с искаженным флагом СССР в Telegram-канале посольства Германии в Москве. Ранее Захарова написала в своем Telegram-канале, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном аккаунте в мессенджере публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП". Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях."Визуально в этом формате на уровне подсознания это должно было ассоциироваться с нацистским полотнищем… Для того, чтобы рывками внедрять в сознание, что ни в какой такой миролюбивой, как они сейчас будут утверждать, Германии никогда никакого нацизма как бы и не было, а был он с другой стороны. И будет делать это разными способами. Вопрос: как это у них получилось? Здесь, конечно, хотелось бы все-таки получить ответ", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она назвала ужасом и антиисторическим фейком публикацию посольства Германии.
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в мире, германия, вторая мировая война (1939-1945), мария захарова, россия
В мире, Германия, Вторая мировая война (1939-1945), Мария Захарова, Россия
Захарова прокомментировала публикацию Германии с искаженным флагом СССР

Захарова призвала Германию ответить за публикацию с искаженным флагом СССР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что хотела бы получить ответ от немецкой стороны за публикацию с искаженным флагом СССР в Telegram-канале посольства Германии в Москве.
Ранее Захарова написала в своем Telegram-канале, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном аккаунте в мессенджере публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП".
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве, и нацистского флага для сравнения
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве, и нацистского флага для сравнения. Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях. - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве, и нацистского флага для сравнения
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
"Визуально в этом формате на уровне подсознания это должно было ассоциироваться с нацистским полотнищем… Для того, чтобы рывками внедрять в сознание, что ни в какой такой миролюбивой, как они сейчас будут утверждать, Германии никогда никакого нацизма как бы и не было, а был он с другой стороны. И будет делать это разными способами. Вопрос: как это у них получилось? Здесь, конечно, хотелось бы все-таки получить ответ", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она назвала ужасом и антиисторическим фейком публикацию посольства Германии.
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