https://ria.ru/20250709/zaharova-2028076643.html

Захарова прокомментировала публикацию Германии с искаженным флагом СССР

Захарова прокомментировала публикацию Германии с искаженным флагом СССР - РИА Новости, 09.07.2025

Захарова прокомментировала публикацию Германии с искаженным флагом СССР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что хотела бы получить ответ от немецкой стороны за публикацию с искаженным флагом СССР в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:42:00+03:00

2025-07-09T09:42:00+03:00

2025-07-09T09:46:00+03:00

в мире

германия

вторая мировая война (1939-1945)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что хотела бы получить ответ от немецкой стороны за публикацию с искаженным флагом СССР в Telegram-канале посольства Германии в Москве. Ранее Захарова написала в своем Telegram-канале, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном аккаунте в мессенджере публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП". Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях."Визуально в этом формате на уровне подсознания это должно было ассоциироваться с нацистским полотнищем… Для того, чтобы рывками внедрять в сознание, что ни в какой такой миролюбивой, как они сейчас будут утверждать, Германии никогда никакого нацизма как бы и не было, а был он с другой стороны. И будет делать это разными способами. Вопрос: как это у них получилось? Здесь, конечно, хотелось бы все-таки получить ответ", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она назвала ужасом и антиисторическим фейком публикацию посольства Германии.

https://ria.ru/20250707/dubinskiy-2027594588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, вторая мировая война (1939-1945), мария захарова, россия